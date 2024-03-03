کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در استان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه بی امان با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر در سطح استان با اشراف اطلاعاتی ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام چندین عملیات گسترده نهایتاً ۶۱ باند و شبکه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر منهدم و تعداد ۲۹۷ نفر قاچاقچی و بیش از ۲هزار نفر توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه با اشاره به بسیج امکانات و تجهیزات پلیسی سطح استان برای مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: با تلاش های شبانه روزی همکارانم، ۲۱۹ نقطه آلوده پاکسازی و تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر از سطح معابر شهری جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد در سطح استان شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی افزود: با مجاهدت ها و تلاش های مستمر پلیس، در این رابطه ۴ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط شد.

سردار جهانبخش از مردم استان درخواست کرد که در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.