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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی خبر داد؛

کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در استان آذربایجان غربی

کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در استان آذربایجان غربی

ارومیه-فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۴ تن انواع مواد مخدر در طول سال جاری با مجاهدت های شبانه روزی ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحیم جهانبخش صبح یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای مبارزه بی امان با پدیده شوم اعتیاد و مواد مخدر در سطح استان با اشراف اطلاعاتی ماموران گمنام پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام چندین عملیات گسترده نهایتاً ۶۱ باند و شبکه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر منهدم و تعداد ۲۹۷ نفر قاچاقچی و بیش از ۲هزار نفر توزیع کننده و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی در ادامه با اشاره به بسیج امکانات و تجهیزات پلیسی سطح استان برای مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: با تلاش های شبانه روزی همکارانم، ۲۱۹ نقطه آلوده پاکسازی و تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر از سطح معابر شهری جمع آوری و تحویل مراکز ترک اعتیاد در سطح استان شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی افزود: با مجاهدت ها و تلاش های مستمر پلیس، در این رابطه ۴ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان کشف و ضبط شد.

سردار جهانبخش از مردم استان درخواست کرد که در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع و همچنین شماره تلفن ۱۹۷ پلیس آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و تقدیر شما همشهریان عزیز از عملکرد پلیس است.

کد مطلب 6044754

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