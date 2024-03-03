بهره برداری از ۱۰۵ پروژه عمرانی سپاه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح امروز یکشنبه در آئین بهره برداری از پروژه‌های عمرانی سپاه انصارالرضا (ع) استان که با حضور جانشین معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان سپاه در حسینیه جماران بیرجند برگزار شد، بیان داشت: در یک سال گذشته نیروهای درون و برونی سپاه تمام هم و غم خود را پای کار گذاشتند تا پروژه‌های عمرانی سپاه استان آماده بهره‌برداری شوند.

وی با اشاره به این که امروز ۱۰۵ طرح عمرانی سپاه با مساحت ۱۶ هزار مترمربع و با اعتبار هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد، افزود: زیرساخت‌های اداری و خدماتی مورد نیاز از جمله احداث ساختمان اداری ناحیه خوسف، زیرکوه و بشرویه، احداث آسایشگاه برای سربازان، احداث و تکمیل ۱۱ حوزه مقاومت، احداث ۴۰ پایگاه مقاومت پایگاه روستایی، احداث ۱۲ واحد برای گردان امام علی (ع) از چندی پیش در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: احداث ساختمان مرکز عقیدتی، احداث ۱۰ واحد بنیه دفاعی، احداث سایت گردان‌های امام حسین (ع)، احداث ساختمان یگان امنیت و … از دیگر پروژه‌های عمرانی سپاه است.

مهدوی از ساخت ۱۰۹ واحد سازمانی سپاه استان در گذشته گذشته خبر داد و تصریح کرد: امروز عملیات اجرایی ساخت ۹۱ واحد مسکونی سپاه در سطح استان آغاز می‌شود و در مجموع تا ابتدای سال ۱۴۰۴ در مجموع ۲۰۰ واحد مسکونی سازمانی تحویل خواهیم داد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: همچنین موافقت شده است تا حدود ۳۰۰ واحد سازمانی دیگر هم احداث و به مجموعه سپاه استان اضافه شود.

مهدوی با بیان اینکه مجتمع فرهنگی و رفاهی در شهرستان طبس ساخته می‌شود، گفت: ۱۰ واحد زائرسرا در طبس به بهره‌برداری رسیده است و ۱۹ سالن ورزشی نیمه‌تمام سپاه استان هم تکمیل شده که امروز به بهره‌داری خواهد رسید که شامل سه سالن ورزشی است که با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان تجهیز شده است.

وی در ادامه با اشاره به احداث مرکز تفریحی و آبی چندمنظوره با مساحت ۳ هزار مترمربع در استان، خاطر نشان کرد: این طرح عمرانی ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی به بازسازی و تکمیل دهکده رفاهی و تفریحی بسیج در بیرجند اشاره کرد و گفت: این مجموعه تفریحی وابسته به سپاه است و هر امکاناتی که که در آن ایجاد می‌کنیم با رعایت ضوابطی قابل استفاده برای عموم مردم خواهد بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از بازسازی اردوگاه راهیان نور استان در اهواز و پیگیری برای تحویل ۱۰ هکتار زمین در منطقه آزاد آبادان برای ساخت اردوگاه خبر داد و افزود: دولت قول اختصاص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت این اردوگاه را داده است.

وی با بیان این که دو هکتار زمین در مشهد برای ساخت زائرسرا به سپاه استان واگذار شده است افزود: با پیگیری‌های انجام شده و با بهره‌گیری از ظرفیت بنیاد تعاون سپاه، ساخت تعداد پنج مرکز درمانی در بیرجند، طبس، فردوس و نهبندان و قاین در دستور کار سپاه انصارالرضا (ع) استان قرار گرفته است.