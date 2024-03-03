ناکامی آمریکا در جنگ/ انجام ۶۰ پرواز بین ایران و سوریه در هفته

به گزارش خبرنگار مهر، شفیق دیوب سفیر سوریه در ایران امروز در نشست همایش بازسازی سوریه اظهار کرد: ما به دولت جمهوری اسلامی ایران برای اتخاذ مقدمات لازم برای باز کردن راه تجارت از طریق عراق اعلام آمادگی کردیم. حاضریم نشست سه جانبه در سطح وزرای راه سه کشور برگزار شود.
وی با بیان اینکه باید به صورت همه جانبه این موضوع را بررسی کنیم تا دشمنان دخالت نکنند، گفت: هدف اصلی حضور نیروهای امریکایی در این مناطق مانع تراشی در برابر باز شدن این راه هاست. آمریکا و رژیم صهیونیستی چندین بار این راهها را مورد هدف قرار دادند و ما و شما در این راهها شهید دادهایم.
دیوب ادامه داد: درست است که حجم تجارت دو کشور قابل قبول نیست و یکی از اهداف این همایش افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور است اما خواهش ما این است که روابط تجاری دو کشور صرفاً در جهت رفع مشکلات مبادلات تجاری نباشد بلکه شامل سرمایه گذاریهای مشترک هم باشد. نباید فقط به مبادلات تجاری فکر کنیم.
سفیر سوریه در ایران افزود: ما یک خط اعتباری داریم اما دولت ایران میداند که این خط را چه زمانی فعال کند؛ چراکه این خط در حوزه مبادلات تجاری کمک زیادی میکند. همین الان زمان مناسبی برای حضور سرمایه گذاران است.
وی خطاب به تجار ایرانی گفت: فردا شاید دیر باشد همین امروز برای حضور در سوریه اقدام کنید. باید شرکت های تجاری و سرمایه گذاری مشترک تأسیس کنیم.
دیوب گفت: در خصوص اشاره به مشکلات شرکتهای ایرانی در سوریه باید بگویم که مقامات دولت سوریه با این شرکتها ارتباط گرفته و بخش اعظم مشکلات برطرف شد اما باز هم آماده بررسی مشکلات و حل آنها هستیم.
سفیر سوریه در ایران افزود: ایران و سوریه دچار تحریمهای ظالمانه هستند اما نباید تحریمها تبدیل به مانعی برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور شود بلکه باید از این تحریمها انگیزه بگیریم و با همکاری مشترک تلاشهای دشمنان که در راستای جلوگیری از توسعه روابط ما است را بی ثمر بگذاریم و پیروز شویم.
وی گفت: دشمنان ما وقتی در میدان جنگ ناموفق شدند جنگ را به سمت میدانهای اقتصادی کشاندند البته همانطور که در میدان نظامی ناکام مانند در میدان اقتصادی هم شکست میخورند.
دیوب اضافه کرد: بر حضور در نمایشگاههای دو کشور تاکید دارم؛ از وزیر نفت ایران برای افتتاح و مشارکت در نمایشگاههای سوریه دعوت خواهیم کرد.
انجام ۶۰ پرواز بین ایران و سوریه در هر هفته
وی به لزوم افزایش پروازها بین شهرهای ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: برنامهای داریم تا هر هفته ۶۰ پرواز بین ایران و سوریه انجام شود. یک نشستی را بین سازمانهای هواپیمایی دو کشور برگزار خواهیم کرد که این موضوع را به وزارت راه ایران هم منعکس کردیم.
سفیر سوریه در ایران افزود: دو هفته پیش پیشنهاداتی را به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) برای توسعه صنایع فرستادیم. به همراه آن لازم است روی پروژههایی که اولویت است و وزارت صمت ایران نیز به آنها تمایل دارد سرمایه گذاری و شراکت مشترک صورت گیرد.
وی گفت: زمانی که سفر رسمی بین دو کشور انجام میشود نمایندگان بخش خصوصی هم باید دولتمردان را همراهی کنند.
دیوب اظهار کرد: جهت تحقق منافع مشترک و افزایش حجم مراودات و مبادلات تجاری و گسترش پروژههای مشترک دو کشور تلاش میکنیم.
وی خطاب به تجار ایرانی گفت: رایزن تجاری داریم اما معاون خودم را هم جهت تولی و تصدی پرونده همکاریهای اقتصادی بین دو کشور به شما معرفی میکنم.
دیوب همچنین اظهار کرد: همکاریهای مشترک اقتصادی میان ایران و سوریه باید در تمام زمینهها شکل بگیرد و همانطور که در روابط سیاسی دارای روابط مناسبی هستیم در این بخش نیز روابط توسعه یابد.
وی افزود: در حال حاضر مقامات دو کشور از سطح همکاریهای اقتصادی راضی نیستند اما توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.
سفیر سوریه در ایران ادامه داد: با شکست داعش در سوریه با همکاری همپیمانان خود که در راس آن ایران قرار داشت، امروز زمان بازسازی است که ایران نیز باید کماکان شریک سوریه باشد تا با همکاری بتوانیم خرابیهای موجود را رفع کنیم.
دیوب با اشاره به اینکه کمیتههای مشترک اقتصادی میان دو کشور تشکیل شده است، تصریح کرد: تمام شرایط فعالیتها برای حضور فعالین اقتصادی ایران فراهم شده است و ما کالا و خدمات ایرانی را در کشور خود معرفی و حمایت میکنیم.
وی با بیان اینکه میدانیم که کالاهای باکیفیتی در ایران تولید میشود که میتوان از آن برای نیاز کشور خود استفاده کنیم، گفت: بانک و شرکتهای بیمه مشترک نیز ایجاد شده و امیدواریم که شرایط تهاتر کالا میان دو کشور نیز بهبود یابد.
دیوب افزود: ۸۸ قلم کالای وارداتی تعرفه گمرکی برای ورود به سوریه ندارند و نرخ تعرفه آنها از ۴ درصد به صفر درصد کاهش یافته است.
وی گفت: منطقه آزاد اقتصادی در استان حمص سوریه در حال راهاندازی است که میتواند گام بلندی برای همکاریهای اقتصادی دو کشور باشد.
سفیر سوریه در ایران درباره نگرانیهایی که در موضوع امنیت در این کشور وجود دارد، اظهار کرد: در مناطقی که تحت سیطره دولت سوریه قرار دارد، فعالیتهای اقتصادی در حال انجام و امنیت به طور کامل تامین شده است و بازرگانان در این ارتباط نگرانی نداشته باشند.
دیوب تاکید کرد: شرایط غیرعادی در سوریه نداریم که بر روی فعالیتهای اقتصادی تاثیر بگذارد.
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