منصور فیروزبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مردان فوت شده بر اثر غرق شدگی در ۱۰ ماه امسال ۶۶ نفر و تعداد زنان ۶ نفر ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰.۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: آمار تلفات غرق‌شدگی طی ۱۰ ماه سال جاری در استخر کشاورزی ۴۳ نفر و کانال‌ها و رودخانه هر کدام نه نفر، دریا ۲ نفر، دریاچه مصنوعی، استخر شنا، چاه و حوض یا حوضچه هر کدام یک نفر و سایر پنج نفر بوده است.

جان باختن ۵۰ نفر بر اثر گازگرفتگی

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان همچنین به آمار مسمومیت بر اثر گازگرفتگی اشاره و خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماه امسال تلفات مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ۵۰ نفر بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.

فیروزبخت اضافه کرد: مطابق آمارها در این مدت ۵۰ نفر شامل ۱۳ زن و ۳۷ مرد بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان جان باختند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۷۱ نفر بوده است ۲۹.۶ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی، در دی ماه امسال تعداد قربانیان مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در استان ۱۲ نفر شامل پنج زن و هفت مرد بوده است که بیشترین تلفات را در بین ماه‌های امسال داشته است.