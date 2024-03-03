به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی گروه، اعضای هیاتمدیره انجمن هنرهای زیبای چمچال اقلیم کردستان عراق که به تماشای نمایش «سیاه خال» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نشستند، از این نمایش برای اجرا در اقلیم کردستان عراق دعوت به عمل آوردند.
فیصل عادل یاگار رییس انجمن هنرهای زیبای چمچال کردستان عراق در خصوص این دعوت گفت: من به همراه یک گروه چهار نفره از اقلیم کردستان عراق برای حضور در جشنواره کودک و نوجوان در شهر یزد به ایران آمدیم و جلساتی نیز با وزارت ارشاد و مجموعههای هنری ایران داشتیم. یکی دیگر از برنامههایی که در ایران داشتیم دیدن نمایش «سیاهخال» بود. تا به حال چندین برنامه از ایران در اقلیم کردستان عراق اجرا شده است و ما هم در ایران اجراهای متعددی داشتهایم.
نمایش «سیاه خال» به نویسندگی و کارگردانی محسن اردشیر که در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است، به اواسط اجرای خود نزدیک شده و با برگزاری ۱۰ اجرای دیگر در ساعت ۱۹:۳۰، میزبان مخاطبان و علاقهمندان به هنرهای نمایشی است.
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