به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۴ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان قرار دارد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.

قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)

سکه قیمت امروز (تومان) حباب (تومان) سکه امامی (طرح جدید) ۳۴.۵۰۳.۰۰۰ ۵.۳۱۱.۰۰۰ سکه بهار آزادی ۳۲.۳۹۰.۰۰۰ ۳.۲۱۹.۰۰۰ نیم سکه ۱۹.۱۵۰.۰۰۰ ۴.۵۵۵.۰۰۰ ربع سکه ۱۲.۱۵۰.۰۰۰ ۴.۸۵۰.۰۰۰ سکه گرمی ۶.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۷.۰۰۰

قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)

طلا قیمت امروز (تومان) ۱۸ عیار ۲.۹۸۶.۷۰۰ ۲۴ عیار ۳.۹۸۲.۲۰۰ طلای دست دوم ۲.۹۴۶.۸۸۹ مثقال طلا ۱۲.۹۳۳.۰۰۰ انس طلا ۲۰۸۲ دلار و ۹۰ سنت

همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۸۲ دلار و ۹۰ سنت است.