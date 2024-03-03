به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به ۳۴ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان رسید. همچنین حباب این سکه روی رقم ۵ میلیون و ۳۰۶ هزار تومان قرار دارد.
هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
|سکه
|قیمت امروز (تومان)
|حباب (تومان)
|سکه امامی (طرح جدید)
|۳۴.۵۰۳.۰۰۰
|۵.۳۱۱.۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۲.۳۹۰.۰۰۰
|۳.۲۱۹.۰۰۰
|نیم سکه
|۱۹.۱۵۰.۰۰۰
|۴.۵۵۵.۰۰۰
|ربع سکه
|۱۲.۱۵۰.۰۰۰
|۴.۸۵۰.۰۰۰
|سکه گرمی
|۶.۱۰۰.۰۰۰
|۲.۵۰۷.۰۰۰
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
|طلا
|قیمت امروز (تومان)
|۱۸ عیار
|۲.۹۸۶.۷۰۰
|۲۴ عیار
|۳.۹۸۲.۲۰۰
|طلای دست دوم
|۲.۹۴۶.۸۸۹
|مثقال طلا
|۱۲.۹۳۳.۰۰۰
|انس طلا
|۲۰۸۲ دلار و ۹۰ سنت
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۰۸۲ دلار و ۹۰ سنت است.
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