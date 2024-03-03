گلستان نیازمند اجرای طرح های زیر ساختی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله نوروزی ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مردم با حضور در پای صندوق‌های رأی بار دیگر با آرمان‌های امام و انقلاب بیعت کردند که این حضور مسؤولیت ما را بیشتر می‌کند.

وی افزود: در روز ۱۱ اسفند مردم وظیفه خود را به درستی انجام دادند و اکنون نوبت ما است تا به عنوان نمایندگان منتخب آنها در مسیر رفع مشکلات آنان قدم برداریم.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز رفع مشکلات اقتصادی اولویت اول مردم استان است و گلستان نیازمند اجرای طرح‌های زیر ساختی برای توسعه اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد است.

نوروزی اظهار کرد: فرصت‌های اقتصادی زیادی در شهرهای استان وجود دارد که در ادوار گذشته توجه چندانی به آنها نشده و امید داریم بتوانیم با همراهی مسؤولان استان و پیگیری نمایندگان شهرهای استان در مجلس اعتبارات و امتیازهای بیشتری برای اجرای طرح‌های اقتصادی در استان دریافت کنیم.

وی یادآور شد: در دولت سیزدهم رشد اعتبارات تملک دارایی و عمرانی استان گلستان به بیش از چهار برابر رشد داشته که از ۴۰ هزار میلیارد ریال به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسید که این نشان از همدلی مسؤولان استان دارد.

نوروزی اظهار کرد: در دوازدهمین دوره مجلس نمایندگان استان می‌توانند با همراهی و همدلی اتفاق‌های مهم و بزرگی را در استان رقم بزنند.

وی با بیان اینکه استان گلستان در برخی از موارد اقتصادی و اجرای پروژه‌ها جا مانده است، افزود: پروژه‌های مانند پتروشیمی، منطقه آزاد از جمله برنامه‌های بود که توسط نمایندگان دور قبلی پیگیری شد و اکنون باید روند آن ادامه پیدا کند چرا که به سر انجام رساندن آن باعث رونق کسب و کار خواهد شد.