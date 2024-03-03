به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر سامع پیش از ظهر یکشنبه در نطق میان دستور صد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با تسلیت رحلت آیت الله امامی کاشانی اظهار کرد: وی از افراد مخلص انقلاب و همیشه در صحنه بود.

وی با تقدیر از مردم بابت حماسه آفرینی در انتخابات گفت: از مردم عزیزی که به رغم همه مشکلات در انتخابات شرکت کردند تشکر می‌کنم، باید گفت بخش مهمی از این مشکلات با هم افزایی و تعامل و پای کار بودن مسئولان حل می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در اصفهان و چهار شهرستان شرق، صحنه انتخابات پرشور بود، بنابراین هم از افرادی که خود را به معرض انتخاب گذاشتند و هم از کسانی که فضای انتخابات را از نظر امنیتی و… فراهم کردند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه کاندیداها از خود ظرفیت نشان دادند گفت: با وجود نزدیک بودن آرا اما مشکلی در برگزاری انتخابات صورت نگرفت که جای قدردانی از همه برگزارکنندگان و کاندیداها دارد.

سامع با بیان اینکه در شهر و استان نیازمند تعامل میان مسئولان در رده‌های مختلف هستیم، گفت: مدیریت شهری، استانداری، مدیران و نمایندگان اکنون وظیفه‌ای چند برابر دارند و امیدواریم سطح تعامل و هم افزایی آنها برای حل مشکلات شهر بیشتر شود.

وی ادامه داد: مردم بر این موارد اعتراض دارند و وظیفه مسئولان است که گوش شنوا داشته باشند تا با قوت مشکلات حل شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه آنچه نمایندگان به عنوان پیشنهاد از ما می‌توانند دریافت کنند تشخیص مسائل اولویت‌دار شهر و استان است، گفت: نمایندگان قول‌هایی که عملی نمی‌شود ندهند چون باعث بی اعتمادی می‌شود. همچنین کارهای مثبت گذشته را بشناسند تا در جهت ادامه آن حرکت کنند.