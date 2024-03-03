۲۵اثر راه یافته به مرحله نهایی سومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش فدویان ظهر یکشنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه داوری های سال جاری در سه مرحله استانی، کشوری و نهایی بوده است، اظهار داشت: در مرحله استانی، بیش از ۱۳ هزار و ۲۴ اثر راه یافته به ۳۲ دبیرخانه استانها مورد داوری قرار گرفته و به صورت میانگین، ۱۵ اثر دانش آموزی از هر استان به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

وی افزود: بعد از بازبینی قریب به ۴۸۰ اثر مرحله کشوری، ۲۵ اثر راه یافته به مرحله نهایی سومین جشنواره ملی تئاتر درسی معرفی شدند که از ۱۵ الی ۱۷ اسفندماه سال جاری در شهرستان میناب هرمزگان باهم به رقابت خواهند پرداخت.

به گفته فدویان، در دومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور بیش از شش هزار اثر از دانش آموزان به دبیرخانه ارسال شده بود که با بیش از ۱۳ هزار اثر ارسالی سال جاری، رشد دو برابری را در سومین جشنواره ملی تئاتر درسی شاهد هستیم که نشانگر فراگیری و پویایی این جشنواره و همچنین استقبال دانش آموزان سراسر کشور از این رخ داد ملی است.

دبیر اجرایی سومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور ادامه داد: در این دوره استان های فارس، خوزستان، گیلان و هرمزگان بیشتر آثار را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

فدویان اظهار داشت: ۲۵ اثر راه یافته به مرحله نهایی سومین جشنواره ملی تئاتر درسی کشور از استان های خراسان جنوبی، بوشهر، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهرستان های تهران، فارس، مازندران، البرز، یزد، شهر تهران، گیلان، لرستان، کرمان، قم، زنجان و هرمزگان هستند.