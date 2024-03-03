١٧٠٠ مگاوات نیروگاه خودتامین صنایع تا تابستان وارد مدار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، سید زمان حسینی مشاور مدیرعامل توانیر و مجری طرح احداث نیروگاههای خود تأمین صنایع با اشاره به ناترازی قابل ملاحظه تأمین برق در ابتدای دولت سیزدهم و امضای تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت صمت در مهر ١٤٠٠ مبنی بر احداث حداقل ١٠ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین از سوی صنایع اظهار داشت: این تفاهم نامه شامل احداث حداقل ٩ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر است که در ماده ٤ قانون مانع زدایی از صنعت برق از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آئین نامه اجرایی آن نیز تدوین شده و تاکنون موافقت اصولی برای ٤٣ شرکت متقاضی احداث نیروگاه به ظرفیت حدود ١٧ هزار و ٥٠٠ هزار مگاوات صادر شده که در مراحل اولیه و اجرا قرار دارند.

وی نیروگاههای حرارتی ذکر شده را از نوع چرخه ترکیبی و با راندمان حداقل ٥٥ درصد عنوان کرد که در ١٥ استان احداث می‌شوند.

وی با اشاره به سرعت عمل ١١ شرکت متقاضی، از ورود ٦ هزار مگاوات نیروگاه صنایع به مرحله اجرایی خبر داد که از این میزان تاکنون عملیات اجرایی ٥ واحد نیروگاهی شرکت‌های فولاد مبارکه، چادرملو، آلومینیوم المهدی، شهید باکری سمنان و فولاد غرب آسیا در مجموع به ظرفیت حدود ٨٧١ مگاوات به اتمام رسیده و به شبکه برق کشور متصل شده که با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی آنها، ٧ واحد نیروگاهی صنایع، تا تابستان ١٤٠٣ ظرفیت متصل شده به شبکه سراسری نیروگاههای صنایع به ١٧٠٠ مگاوات خواهد رسید.

حسینی در خصوص صنایع پیش رو در احداث نیروگاه گفت: فولاد مبارکه ١٦٠٠ مگاوات نیروگاه را در دست احداث دارد که ٦٠٠ مگاوات خورشیدی و هزار مگاوات حرارتی است و از این میزان یک واحد گازی به ظرفیت ٣٠٧ مگاوات به بهره برداری رسیده و ٣٠٧ مگاوات دیگر نیز طی روزهای آینده به شبکه سراسری برق متصل خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌های چادرملو یزد، گل گهر سیرجان و آلومینیوم المهدی هرکدام ٥٤٦ مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در دست اجرا دارند که دو واحد گازی چادرملو و گل گهر سیرجان و یک واحد گازی آلومینیوم المهدی در تابستان ١٤٠٣ به بهره برداری می‌رسند.

حسینی افزود: برخی دیگر از صنایع نیز مانند پارسیان، فولاد شادگان، فولاد کاوه، جاجرم، جنوب کیش و فولاد هرمزگان در حال برگزاری مناقصه و اخذ مجوز سوخت هستند که امیدواریم تا تابستان ١٤٠٤، واحدهای گازی این نیروگاه‌ها نیز به مدار بیاید.

مجری احداث نیروگاههای خود تأمین صنایع، هزینه احداث یک نیروگاه ٥٠٠ مگاواتی چرخه ترکیبی، مشتمل بر ٢ واحد گازی و یک واحد بخار را حدود ٢٥٠ میلیون یورو اعلام کرد که با توجه به ارائه بسته‌های حمایتی از صرفه اقتصادی مطلوبی برخوردار است.

حسینی تصریح کرد: صنایع می‌توانند برق مازاد نیاز خود را به قیمت توافقی به سایر صنایع و یا از طریق بازار برق و بورس انرژی به فروش برسانند.

وی همچنین از احداث حدود ٦٠٠ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر از سوی صنایع خبر داد که تاکنون عملیاتی شده و عمدتاً نیروگاههای بادی و خورشیدی را شامل می‌شود.

حسینی گفت: شرکت فولاد مبارکه احداث ٦٠٠ مگاوات نیروگاه خورشیدی را پیگیری می‌کند که ٤٠ مگاوات آن تا تابستان ١٤٠٣ به مدار می‌آید همچنین ٣٠ مگاوات نیروگاه خورشیدی نیز از سوی شرکت ملی مس در تابستان آینده بهره برداری می‌شود و باقی نیروگاههای مذکور تا سقف هزار مگاوات در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.