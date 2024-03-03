قهرمان جام نقش جهان تکواندو دوشنبه معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده بیست و نهمین دوره رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشو ر «جام نقش جهان»، گرامیداشت شهید شاخص مصطفی چمران فردا دوشنبه ۱۴ اسفند ماه با انجام ۱۲ دیدار و مشخص شدن تیم‌های برتر در خانه تکواندو بسته خواهد شد. دیدارهای هفته پایانی با حساسیت بالایی میان تیم‌ها برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد ۴۰ امتیازی روی کاغذ شانس بالایی برای کسب عنوان قهرمانی دارد. این تیم در هفته پایانی ۳ بار به روی «شیهاپ چانگ» می‌رود که تقابل با مقاومت تیم سوم جدول را باید حساس‌ترین بازی هفته پایانی عنوان کنیم. مقاومتی‌ها که با ۳۱ امتیاز شانس اندکی برای رسیدن به تیم‌های اول و دوم دارند، برای کسب جایگاه سوم و عبور از تیم «زنده یاد بابادی» به امتیازات کامل این دیدار نیاز دارند. دانشگاه آزاد در صورت از دست دادن امتیاز، این شانس را به نیروی زمینی ارتش می‌دهد تا در کورس قهرمانی سبقت گرفته و روی سکوی نخست بایستد.

در جدول رده بندی بعد از دانشگاه آزاد اسلامی ۴۰ امتیازی، نیروی زمینی با ۳۸ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاد و زنده یاد بابادی با ۳۲ امتیاز سوم است. مقاومت نیز با ۳۱ امتیاز و مناطق نفت خیز جنوب ۲۶ امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم جای گرفتند.

برنامه دیدارهای هفته پایانی رقابت‌ها به شرح ذیل است:

هفته هفتم:

مولانا- مقاومت

جوانه - دانشگاه آزاد اسلامی

آکادمی سعید غلامی - فرمانیه

زنده یاد بابادی - مناطق نفت خیز جنوب

هفته هشتم

فرمانیه - مقاومت

باشگاه مولانا- دانشکاه آزاد اسلامی

زنده یاد بابادی - آکادمی سعید غلامی

نیروی زمینی ارتش - جوانه

هفته نهم

دانشگاه آزاد اسلامی - مقاومت

زنده یاد بابادی - فرمانیه

نیروی زمینی ارتش - باشگاه مولانا

مناطق نفت خیز جنوب - جوانه