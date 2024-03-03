  1. استانها
  2. فارس
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۶

فرمانده انتظامی داراب اعلام کرد؛

دستگیری متهم با کلاهبرداری ۷۰ میلیاردی در داراب

دستگیری متهم با کلاهبرداری ۷۰ میلیاردی در داراب

داراب-فرمانده انتظامی داراب از دستگیری فردی که با شیوه و شگرد خاص از چندین نفر ۷۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی وصول چندین فقره پرونده و طرح شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان توسط یک نفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که فردی با هویت معلوم با جلب نظر تعدادی از بازاریان مبنی بر شراکت در امر خرید و فروش طلا و جلب نظر آنها اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد ریالی از شکات نموده است و از این شهرستان به استان آذربایجان غربی متواری شده است.

سرهنگ نوشاد ادامه داد: کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به استان آذربایجان غربی اعزام و با همکاری پلیس ارومیه موفق شدند متهم را شناسایی و آن را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد ریالی از شهروندان اقرار کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

کد مطلب 6044896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها