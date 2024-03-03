دستگیری متهم با کلاهبرداری ۷۰ میلیاردی در داراب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: در پی وصول چندین فقره پرونده و طرح شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان توسط یک نفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که فردی با هویت معلوم با جلب نظر تعدادی از بازاریان مبنی بر شراکت در امر خرید و فروش طلا و جلب نظر آنها اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد ریالی از شکات نموده است و از این شهرستان به استان آذربایجان غربی متواری شده است.

سرهنگ نوشاد ادامه داد: کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی به استان آذربایجان غربی اعزام و با همکاری پلیس ارومیه موفق شدند متهم را شناسایی و آن را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد ریالی از شهروندان اقرار کرد، گفت: متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.