به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی عَسچَری ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اعلام اینکه روزانه به طور میانگین هشت هزار زائر از یادمان شلمچه بازدید می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنیم از فردا تعداد زائران دو برابر شود.

وی درباره تدارک‌های و ویژه برنامه‌های در مسیر راهیان نور در یادمان شهدای شلمچه اظهار کرد: امسال به یاد «ریحانه سلطانی‌نژاد» کودک شهید شده در کرمان، اتاق کودک با عنوان کاپشن صورتی در منطقه شلمچه راه‌اندازی و برای کودکان خانواده‌های زائر مسابقات شعر، سرود و نقاشی برگزار می‌شود.

عَسچَری درباره کار انجام شده برای خدمات رسانی به زائران بیان کرد: در یادمان شهدای شلمچه قبل از حضور زائران کارهایی نظیر آماده‌سازی و نصب پرچم، خوش‌نویسی و رنگ آمیزی دیوارها، نصب تصاویر و حک نوشته‌های دلی شهدا در مسیر مانند «لبخند بزن بسیجی» بر روی تابلوهای چوبی و فلزی که زمان جنگ در مسیر تردد رزمندگان نصب شده بود.

مسئول یادمان شهدای شلمچه توضیح داد: اعزام زائران راهیان نور از اول اردیبهشت امسال آغاز شده است و تا ۲۹ اسفندماه ادامه دارد؛ مهمترین برنامه در یادمان شلمچه مراسم بله‌برون حاج حسین یکتا است که به صورت روایتگری، انگیزشی و تلنگری توسط وی از ۱۹ بهمن تا ۴ اسفند اجرا شد.

وی اضافه کرد: سفر حدود هزار دانشجو خارجی به ایران و اعزام به اردوی راهیان نور برنامه‌ریزی شده است، ۵۰ درصد این دانشجویان دختر هستند، همچنین ۱۲۰ نفر از دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های ایران مشغول به تحصیل هستند به واسطه بسیج دانشجویی به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

مسئول یادمان شهدای شلمچه با اشاره به اینکه «در راه فتح قله‌ایم» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ راهیان نور انتخاب شده است، گفت: پیش بینی می‌شود ۴۰۰ هزار دانش‌آموز از سراسر کشور در اردوهای راهیان نور شرکت کنند.