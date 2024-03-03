برگزاری مسابقات بین المللی هوش مصنوعی و برنامه سازی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ضرابی زاده در نشست خبری که امروز در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، ضمن بیان این مطلب که دانشگاه شریف در آموزش و تربیت نیروی متخصص در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر پیشتاز است، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی شریف دو مسابقه بزرگ بین المللی را در حوزه برنامه سازی و هوش مصنوعی در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اهداف برگزاری این مسابقات را ارتقای توان علمی کشور، گسترش ارتباطات بین المللی، کسب مرجعیت علمی در منطقه، گسترش مهارت‌های حل مساله و کارگروهی و ایجاد فرصت‌های شغلی عنوان کرد.

ضرابی زاده با اشاره به اینکه مسابقات دانشگاه صنعتی شریف در دو بخش برنامه سازی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود، گفت: مسابقه برنامه سازی در ۴ سطح استانی، منطقه‌ای، ملی و جهانی است و برگزاری مسابقه در سطح استانی، در ۱۰ استان فراخوان داده ایم و این مسابقه از فروردین ماه ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه دانشگاه شریف در بخش علمی، طراحی سوالات و برگزاری دوره‌های آموزشی برای شرکت کنندگان و معاونت علمی در فاز اجرایی و تأمین مالی جوایز کمک می‌کند، ادامه داد: بعد از مسابقات استانی، سراغ برگزاری مسابقات در سطح ملی می‌رویم و پیش بینی می‌کنیم در این سطح ۲ هزار شرکت کننده داشته باشیم و بعد از آن مسابقات غرب آسیا برگزار خواهد شد.

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف به برگزاری مسابقات انفرادی در حوزه برنامه سازی در ۳ سطح مقدماتی، انتخابی و نهایی نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می‌کنیم در این بخش بین ۵ تا ۸ هزار نفر شرکت کننده داشته باشیم و مسابقات فینال اواسط پاییز سال آینده برگزار خواهد شد. این مسابقه در نهایت ۱۰۰ نفر برگزیده خواهد داشت که ۶۰ سهمیه را به شرکت کنندگان خارجی و ۴۰ نفر را به شرکت کنندگان ایرانی اختصاص داده ایم. به برگزیدگان این مسابقه ۱۵ هزار دلار اعطا خواهد شد.

ضرابی زاده با اشاره به برگزاری مسابقه هوش مصنوعی در سه سطح مقدماتی، انتخابی و نهایی در این رابطه توضیح داد و گفت: پیش بینی می‌کنیم در مرحله مقدماتی حدود ۴۰۰-۵۰۰ تیم حضور پیدا کنند و در مرحله انتخابی نیز ۱۵۰ صعود خواهند کرد و در مرحله نهایی نیز ۱۰ الی ۱۵ تیم انتخاب خواهند شد. به تیم اول ۲۰ هزار دلار، تیم دوم ۱۰ هزار دلار و تیم سوم ۵ هزار دلار جایزه پرداخت خواهد شد.