شناسایی یک شرکت هرمی در کرج/ ۱۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حکمت الله شجاعی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر فعالیت اعضای یک شرکت هرمی با ترفند جذب در یک شرکت پتروشیمی در شهر کرج، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز با اشاره به اینکه پس از اقدامات پلیسی، صحت موضوع محرز و مأموران انتظامی با هماهنگی قضائی به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند، ادامه داد: پلیس ۱۲ نفر از اعضای این شرکت هرمی را دستگیر کرد.

سرهنگ شجاعی با بیان اینکه مقداری جزوات آموزشی مربوط به شرکت‌های هرمی و تعدادی گوشی تلفن همراه از مخفیگاه متهمان کشف شد، تصریح کرد: این افراد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً سرگروه‌های شرکت‌های هرمی با وعده‌های پوشالی برای کسب درآمد و اشتغال به جذب افراد به ویژه جوانان در این شبکه‌ها اقدام می‌کنند، افزود: اینگونه اقدامات مجرمانه با تولید و کارآفرینی در تضاد است و اشتغال و حرکت اقتصادی جامعه را مختل می‌کند که حل این معضل هوشیاری بیشتر افراد را می‌طلبد.