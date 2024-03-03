به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی ایتالیا امروز (یکشنبه ۱۳ اسفند) با برگزاری دیدارهای تیمی در پادووا پیگیری شد.

تیم ملی اسلحه سابر ایران که با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، محمد رهبری و فرزاد باهرارسباران و رنکینگ هفتم جهان در این جام شرکت کرده است پس از استراحت در جدول ۳۲ تیمی مسابقات، دیدارهای خود را از جدول ۱۶ تیمی و رقابت با مصر تی دهم رنکینگ جهانی آغاز کرد.



تیم کشورمان با غلبه بر مصر به جدول هشت تیمی مسابقات راه یافت اما در این جدول هم مقابل مجارستان، تیم دوم رنکینگ جهانی شکست خورد و به مرحله نیمه نهایی نرسید.

جدول ۳۲ تیمی

* ایران با قرعه استراحت روبرو بود



جدول ۱۶ تیمی

* ایران۴۵ - مصر ۳۹

جدول ۸ تیمی

* ایران ۳۷ - مجارستان ۴۵