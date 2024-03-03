صدور مجوز واگذاری اراضی از درگاه ملی مجوزها شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با ایجاد شرایط دریافت مجوز اراضی ملی و دولتی، برای ۳۱ فعال اقتصادی که فاقد زمین مناسب بودند امکان تأمین زمین مناسب جهت راه اندازی کسب و کار مهیا شد.

در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد اراضی کشور تحت عنوان اراضی ملی و دولتی تعریف شده است. با توجه به اتصال این مجوز به درگاه ملی مجوزها، آن دسته از فعالان اقتصادی که جهت توسعه کسب و کار خویش نیاز به زمین مناسب دارند می‌توانند نسبت به ثبت درخواست مجوز واگذاری اراضی ملی و طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.

گفتنی است؛ این مجوز تا پیش از این به صورت دستی صادر می شده است. با اتصال به درگاه ملی مجوزها امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیکی مجوز برای متقاضیان فراهم شده است.

یادآوری می‌شود؛ بر اساس ماده ۷ قانون اصل ۴۴، تنها مرجع صدور همه مجوزهای کشور از جمله واگذاری و تغییر کاربری زمین، درگاه ملی مجوزها است و بعد از این تاریخ، اگر زمینی خارج از فرایند درگاه ملی مجوزها واگذار شود، ازنظر قانون، واگذاری معتبر نیست و صادرکننده و صاحب این مجوز در ادارات دولتی دچار مشکل خواهند شد.

لازم به ذکر است؛ باید سایر مراجع از قبیل سازمان ملی زمین و مسکن برای اراضی دولتی و ملی در محدوده و حریم شهرها و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری زمین‌های واقع در محدوده روستاها، ابتدا شرایط واگذاری را به تصویب هیأت مقررات زدایی رسانده و سپس صدور این مجوزها را برای متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند.