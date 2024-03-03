۱۵۰۰ مجوز برای خبرنگاران رسمی توسط استانداری تهران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صائبی ظهر یکشنبه در تشریح جزئیات اقدامات کمیته اطلاع رسانی استانداری تهران در انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ با اشاره به ابتکار استاندار محترم تهران مبنی بر ترغیب به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، با بهره مندی از حضور پررنگ و مؤثر قشر نوجوان در این حماسه سیاسی، اظهار کرد: طی برگزاری انتخابات شاهد حضور تعدادی از نوجوان خبرنگاران رأی اولی و همراهی آنان در فرمانداری‌ها و استانداری و یکی از شعب اخذ رأی در کنار استاندار تهران برای رأی دادن بودیم.

صائبی گفت: حضور دانش آموز خبرنگاران یک اتفاق خوشایند و جذاب در این دوره از انتخابات استان تهران بود که در استانداری تهران رقم خورد که قصد برنامه ریزی هدفمند برای ادامه این موضوع را در حوزه‌های مختلف خواهیم داشت.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران افزود: طی ۲۰۰ روزی که مشغول موضوع مهم انتخابات در استان بودیم، برنامه ریزی هایی برای انعکاس اقدامات پیش، حین و پس از برگزاری انتخابات انجام شد، که طی آن برای ۱۵۰۰ نفر از خبرنگاران رسمی از سوی استانداری تهران مجوز صادر و اخبار به طور ویژه منعکس شد.

صائبی فعالیت اطلاع رسانی استانداری تهران در حوزه «اینفو گرافیک» و «موشن گرافیک‌ها» را نیز مهم دانست و اعلام کرد: در این بخش با تولید ۱۰ «موشن گرافیک» و ۱۰ «اینفوگرافیک» توانستیم توجه بینندگان و مخاطبان را داشته باشیم.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با اشاره به اینکه در برگزاری انتخابات ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در مجموعه روابط عمومی استانداری تهران ۴۰۰ خبر اطلاع رسانی تولید شده است، گفت: اخبار به صورت ویدئویی از طریق رادیو و پخش تلویزیونی و هم حضور و استقرار خبرنگاران برای تهیه خبر و گزارش برای روایت اول پوشش داده شد.

مشاور استاندار تهران به هماهنگی با شبکه تهران، جهت انعکاس شور مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و افزود: توانستیم با بهره مندی کافی از ظرفیت شبکه تهران و رادیو برای انعکاس این حماسه در استان استفاده کنیم و همچنین طبق برنامه ریزی های قبلی گزارشاتی را از حضور مردم و مسؤولان در شعب اخذ رأی داشتیم که به خوبی منعکس شد.

صائبی در ادامه به ۵۰ مورد تولید پوستر مجازی، ۷۰ مورد تولید پوستر اطلاع رسانی، ارسال ۵۰۰ هزار پیامک اطلاع رسانی، ۵۰ مورد مصاحبه‌های تخصصی با اعضای ستاد، ۶۰ مورد مصاحبه‌های رادیویی ۴۰ مورد شبکه خبر اطلاع رسانی اخبار و ۴۰ اجرای گروه سرود در برنامه‌ها و همایش‌های انتخاباتی نیز اشاره و با تاکید بر ضرورت برقراری ارتباط مؤثر با مخاطب گفت: اعتقاد ما این است که اگر اطلاع رسانی‌ها به شیوه مطلوب و صحیح صورت گیرد مخاطب به بهترین شکل با موضوع ارتباط برقرار می‌کند.