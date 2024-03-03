توسعه همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران با جمهوری تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نظام الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه توسعه همکاری های بین المللی با دکتر حسین قناعتی رییس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

قناعتی در ابتدای این نشست دانشگاه علوم پزشکی تهران را معرفی کرد و گفت: تاجیکستان و ایران هردو فارسی زبان هستند و از هم جدا نیستند. ما یک ملت با نقاط مشترک فرهنگی بسیار هستیم و مرزهای جغرافیایی نمی‌توانند مرزهای فرهنگی ایجاد کنند.

وی نظام سلامت را از موفقیت های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانست که باید برای تداوم این افتخارات تلاش کرد و گفت: درکنار رشد علمی آنچه اهمیت دارد رشد حوزه فرهنگی است که در این حوزه هم پیشرفت خوبی داشتیم و آمادگی این را داریم که تجربیات خود را با دانشمندان تاجیکستان به اشتراک بگذاریم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها مسؤول آموزش و پژوهش نیست گفت: دانشگاه مسؤول ارائه خدمات بهداشت و درمان به مردم است و در این زمینه معاونت بهداشت دانشگاه با شناسایی بیش از یک میلیون خانوار، مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داده و تغذیه مادران باردار، بیماری های عفونی و غیر عفونی و سلامت روان افراد را در اولویت کار خود قرار داده است.

وی به فعالیت های بین الملل دانشگاه اشاره کرد و افزود: دانشگاه سبطین به عنوان اولین شعبه بین الملل دانشگاه در عراق با حدود 600 دانشجو از تجربه های موفقی بود که امیدواریم بتوانیم آن را با کشور دوست و برادرمان تاجیکستان و با حفظ فرهنگ منطقه ای و پایه دیدنی به اشتراک بگذاریم و علم را گسترش دهیم.

در ادامه دکتر زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران، از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران قدردانی کرد و گفت: بهداشت، درمان و پزشکی از مهمترین حوزه های همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران است.

وی افزود: خدا را شاکرم در طول سال های اخیر همکاری های مشترک ایران و تاجیکستان به سطح خوبی در حوزه های مختلف رسیده است و در سفر رییس جمهور تاجیکستان به ایران، عرصه درمان و پزشکی از مهمترین محورها و برنامه های دو جانبه بوده است.

زاهدی با اشاره به دستاوردها و همکاری های گوناگون پزشکان ایران و تاجیکستان گفت: بسیاری از پزشکان ما در دانشگاه های مختلف علوم پزشکی از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره های آموزشی را می گذرانند و براساس دانش و تجربه ای که کسب می کنند به مردم کشورشان خدمت می کنند که برای ما بسیار ارزشمند است.

سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران به توسعه گردشگری سلامت میان دو کشور اشاره کرد و گفت: در گذشته، بیماران ما برای درمان به کشور هند مراجعه می کردند که در آنجا با مشکلات مختلفی از جمله زبان مواجه بودند ولی در دو سال اخیر بعد از پاندمی کرونا بیماران به ایران مراجعه می کنند و مشکلاتی که با آن مواجه بودند بدلیل هم زبانی و دیگر اشتراکات فرهنگی کمتر شده و حالت روانی خوبی را احساس می کنند.

زاهدی، حضور اساتید ایرانی در تاجیکستان را یکی از راه های تبادل تجربه میان دو کشور دانست و گفت: پزشکان و استادان ایران به دعوت از بیمارستان ها، به تاجیکستان می آیند و به مردم ما بی دریغ خدمت می کنند و تجربیات خود را با پزشکان به اشتراک می گذارند و این نوع همکاری نیز رو به افزایش است.

سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران در ابزار امیدواری کرد همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه علوم پزشکی افزایش یابد و گفت: با همکاری های دو جانبه، افتخارات فارسی زبانان در حوزه پزشکی افزایش می یابد و ایران در این عرصه پیشگام است.

سپس دکتر محمد حسین آیتی معاون بین الملل دانشگاه، فعالیت های معاونت بین الملل دانشگاه را تشریح کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران اولین دانشگاه علوم پزشکی کشور است که معاونت بین الملل را تاسیس کرد.

آیتی روابط بین الملل و پردیس بین الملل را از بخش های مهم این معاونت دانست و گفت: در پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران بیش از یک هزار و 400 دانشجو غیر ایرانی مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان تعداد دانشجویان تاجیکی در ایران گفت: با توجه به همکاری های دو جانبه میان ایران و تاجیکستان انتظار می رود تعداد دانشجویان تاجیکستانی در ایران افزایش یابد. شرکت در مراسم و نمایشگاه های مختلف فرصتی است که از آن برای معرفی دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی تهران و جذب دانشجو می توان استفاده کرد.