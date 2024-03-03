به گزارش خبرنگار مهر، ناصر تبیانیان در پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان سمنان که ظهر یکشنبه در استانداری برگزار شد، از افزایش ۳۴ درصدی صادرات استان در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

وی افزود: ۲۹۰ هزار تن کالا به ارزش حدود ۱۲۰ میلیون دلار طی ده ماهه امسال از گمرک و مبادی رسمی استان سمنان صادر شده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت صمت استان سمنان ادامه داد: صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته، از نظر ارزشی ۳۴ درصد داشته است.

تبیانیان با بیان اینکه صادرات استان در ۱۰ ماهه امسال از نظر وزنی ۲۴ درصد رشد داشته است، تاکید کرد: ۱۳۸ شرکت و بنگاه تجاری کالاهای استان سمنان را صادر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳۹ کشور دنیا میزبان کالاهای تولیدی استان سمنان در ۱۰ ماهه امسال بوده است، ابراز کرد: ارزش متوسط هر تن کالاهای صادراتی استان در سال جاری ۴۱۲ دلار بوده است..