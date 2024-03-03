طلاب از فضای مجازی برای تقویت باورهای دینی بهره گیری کنند

گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر یکشنبه در آئین بهره‌برداری از حوزه علمیه خواهران ریحانه‌النبی (س) اراک، اظهار کرد: تقویت باورهای دینی نقش بسزایی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تعالی جامعه دارد بنابراین باید در تقویت باورهای دینی از ظرفیت مراکز علمی، تربیتی و آموزشی و به ویژه حوزه‌های علمیه بهره برد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به نقش مهم طلاب به ویژه طلاب خواهر در عرصه تبلیغ و تقویت باورهای دینی گفت: انتظار می‌رود خواهران طلبه در عرصه فضای مجازی، هنر و رسانه به‌منظور اثرگذاری بیشتر در جامعه بسترهای مناسب در پیام‌رسان‌های داخلی برای تعامل بیشتر جامعه و حوزه را فراهم کنند.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: لازمه موفقیت توانایی حل مساله است بنابراین باید طلابی تربیت کنیم که این توانمندی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه دغدغه حوزه‌های علمیه باید تقویت محتوای تمدن سازی باشد، افزود: زیرساخت‌ها به برکت انقلاب اسلامی و حمایت‌های خیران تأمین شده است، بنابراین از جامعه چهار هزار نفری حوزه علمیه خواهران استان مرکزی انتظار می‌رود در راستای حرکت رو به جلو تلاش کنند.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه خواهران استان مرکزی نیز در این نشست گفت: حوزه علمیه ریحانه‌النبی (س) در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۵۶ متر مربع و در چهار طبقه با بنایی به متراژ ۲ هزار و ۲۵۰ متر مربع ساخته شده است.

ملیحه وکیلی افزود: این مرکز آموزش علوم اسلامی دارای ۱۳ کلاس، ۹ اتاق اداری، سالن جلسات و مهد کودک است و در ۲ مقطع سیکل و سطح ۲ فعالیت می‌کند.