به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیردل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار کرد: مردم همیشه در صحنه در همه بزنگاه‌های حامی نظام جمهوری اسلامی ایران بودند و در انتخابات با حضور خود، این موضوع را اثبات کردند.

فرماندار تایباد با بیان اینکه حدود هزار و ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی انتخابات بودند، گفت: همراهی‌های بسیاری در امر برگزاری انتخابات انجام شد که تا کنون در تایباد سابقه نداشته است، در یک مورد ۱۲ شعبه به دلیل بارش شدید برف یک روز قبل از انتخابات به مناطق کوهستانی اعزام شد. چنین اتفاقی در تاریخ انتخابات تایباد سابقه نداشته است.

وی گفت: نکته دیگر حضور بسیج، قرارگاه شهید قاجاریان، ارتش، قرارگاه انصار، نیروی انتظامی و مرزبانی در کنار موضوع تأمین امنیت، در امر تأمین خودروهای شاسی برای مناطق برف گیر جهت انتقال صندوق‌ها و عوامل بود.

شیردل ادامه داد: همچنین استفاده از تمام تجهیزات لجستیکی اعم از دولتی، معادن و بخش خصوصی برای برف‌روبی و باز کردن مسیرهای روستاهای کوهستانی بود که چنین اتفاقی هم در تاریخ تایباد بی سابقه بود.

فرماندار تایباد تصریح کرد: با چنین همراهی بین بخش‌های دولتی و خصوصی در پشتیبانی از انتخابات، ما کمترین دغدغه را داشتیم و همین موضوع از عوامل مشارکت پر شور مردم بود، بیش از ۴۱ هزار نفر از مردم شهرستان تایباد در انتخابات شرکت کردند که محصول این مشارکت، انتخاب سالاری به عنوان منتخب مردم در مجلس دوازدهم بود.

وی گفت: یکی از برنامه‌های ما، حضور میدانی اعضای هیأت اجرایی و شورای تأمین در اکثر شعب انتخابات بود، بر همین اساس انتخابات در خور شأن پیش رفت و شورای نظارت رسماً اعلام کردند هیچ مشکل در انتخابات تایباد نبوده است و این باعث خوشحالی ما است.