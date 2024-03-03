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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۷:۰۸

وزیر اطلاعات درگذشت آیت‌الله امامی کاشانی را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات درگذشت آیت‌الله امامی کاشانی را تسلیت گفت

وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت امام جمعه فقید تهران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سیداسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت آیت‌الله امامی کاشانی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انالله و اناالیه راجعون

ارتحال عالم وارسته، آیت‌الله امامی کاشانی نماینده‌ محترم مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه‌ موقت تهران و رییس فقید دانشگاه عالی شهید مطهری، موجب تألم و تأثر گردید.

ایشان همواره یار و یاور حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی بوده و توفیقات آن عالم جلیل القدر در مناصب و جایگاه‌های مختلف، نقش تأثیرگذاری در ارتقا و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی کشور ایفا نموده است.

مصیبت وارده را محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، بیت مکرّم و سوگوار آن مؤمن بالله، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خالق علیم برای آن رحیل دیار ابدی رحمت واسعه و برای کلیه‌ی بازماندگان صبر و سلامتی مسالت می‌نمایم.

کد مطلب 6045109

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