به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سیداسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات در پیامی درگذشت آیت‌الله امامی کاشانی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انالله و اناالیه راجعون

ارتحال عالم وارسته، آیت‌الله امامی کاشانی نماینده‌ محترم مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه‌ موقت تهران و رییس فقید دانشگاه عالی شهید مطهری، موجب تألم و تأثر گردید.

ایشان همواره یار و یاور حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی بوده و توفیقات آن عالم جلیل القدر در مناصب و جایگاه‌های مختلف، نقش تأثیرگذاری در ارتقا و صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی کشور ایفا نموده است.

مصیبت وارده را محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، بیت مکرّم و سوگوار آن مؤمن بالله، اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه و مردم مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خالق علیم برای آن رحیل دیار ابدی رحمت واسعه و برای کلیه‌ی بازماندگان صبر و سلامتی مسالت می‌نمایم.