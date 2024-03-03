به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول بهرامی گفت: در پی وقوع سرقت از دستگاه خودپرداز، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از دریافت خبر سرقت از خودپرداز بانک، مأموران کلانتری ۱۱۰ شهدا به سرعت به محل اعزام شده و متهم که حدوداً ۱۵ میلیون تومان از خودپرداز به روش خاصی از غفلت کارمند بانک و اپراتور دستگاه استفاده کرد و سرقت کرده بود و قصد متواری شدن داشت با درایت مأموران دستگیر شد.

سرهنگ بهرامی تصریح کرد: سارق در ابتدا منکر هرگونه سرقتی شد ولی با مشاهده شواهد و قرائن و فیلم دوربین‌های مداربسته لب به اعتراف گشود.

وی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست، ضمن توجه به هشدارهای پلیس برای پیشگیری از سرقت، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.