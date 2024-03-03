به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیومرث حسنوند اظهار داشت: در پی مراجعه شخصی به کلانتری ۱۰۷ فلسطین در خصوص خرید سکه از فردی که بعداً متوجه تقلبی بودن آن سکه‌ها شده است رسیدگی به پرونده در دستور کار تیم عملیات کلانتری قرار گرفت و با بررسی‌های فنی پلیسی مشخص شد که متهم قصد فروش سکه تقلبی را مجدداً به یکی از مغازه‌های طلافروشی دارد که سریعاً تیم عملیات به محل اعزام و متهم دستگیر شد.

وی عنوان کرد: با بازرسی از اموال متهم ۴۴ قطعه سکه تقلبی پارسیان کشف شد و متهم که چاره‌ای جز به اعتراف نداشت به فروش سکه تقلبی به واحد صنفی طلافروشی اعتراف کرد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: با تجمیع پرونده‌های مشابه، مشخص شد متهم پرونده‌ها یکسان بوده و متهم که چاره‌ای جز به اعتراف نداشت با مشاهده مدارک و مستندات پلیس به ۵ فقره کلاهبرداری و فروش سکه‌های تقلبی اعتراف کرد.

سرهنگ حسنوند خاطر نشان کرد: تلاش برای شناسایی مال باختگان دیگر ادامه دارد و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.