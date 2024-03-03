تقویت روابط خارجی از الزامات توسعه آذربایجان شرقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی روز یکشنبه در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه با وی، گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی، توسعه روابط استان با کشورهای همسایه، اهمیت راهبردی دارد و بر این اساس، نگاه به این روابط نیز باید راهبردی باشد.

وی، توسعه روابط خارجی را یکی از الزامات توسعه استان برشمرد و گفت: روابط دیپلماتیک در جای خود مهم است و باید انجام شود، اما هدف باید تعریف پروژه‌های مشخص، کوتاه‌مدت و خروجی‌محور باشد.

رحمتی افزود: خروجی روابط اقتصادی با کشورهای همسایه باید منجر به سرمایه‌گذاری مشترک، جذب سرمایه، افزایش صادرات و ورود به بازارهای مشترک باشد و لازم است این موضوع در اولویت کاری نمایندگان کشورمان در کشورهای دیگر قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت مضاعف روابط اقتصادی کشورمان با ترکیه، گفت: تعداد قابل توجهی از بازرگانان و صنعتگران ما با ترکیه مراوده دارند و باید رفت‌وآمد آنها تسهیل شود.

وی با اشاره به محوریت آذربایجان شرقی در توسعه روابط اقتصادی کشورمان با ترکیه، بر تقویت اتاق بازرگانی مشترک ۲ کشور در تبریز تاکید کرد.

رحمتی همچنین با تاکید بر نقش زیرساختی آزادراه تبریز- بازرگان در توسعه روابط ۲ کشور، گفت: اجرای این پروژه با جدیت پیگیری می‌شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم هم در این دیدار گفت: ۲۸ استان ترکیه ازجمله سه نقطه مرزی ترکیه با ایران در حوزه کنسولی ارزروم قرار دارند.

محمد ابراهیمی با اشاره به محوریت آذربایجان شرقی در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، گفت: حجم روابط تجاری ترکیه در سال، ۶۵۰ میلیارد دلار و سهم ایران از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان آذربایجان شرقی است.

وی افزود: آذربایجان شرقی نقش مهمی در روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه دارد و امیدواریم در دوره جدید استانداری بتوانیم حجم این روابط را افزایش دهیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه جذب دانشجو و توسعه حوزه گردشگری، اولویت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم است، خواستار همکاری استانداری آذربایجان شرقی در رفع موانع در این حوزه‌ها شد.