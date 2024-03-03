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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

استاندار آذربایجان شرقی:

تقویت روابط خارجی از الزامات توسعه آذربایجان شرقی است

تقویت روابط خارجی از الزامات توسعه آذربایجان شرقی است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی تقویت روابط خارجی را یکی از الزامات توسعه استان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی روز یکشنبه در دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم ترکیه با وی، گفت: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی، توسعه روابط استان با کشورهای همسایه، اهمیت راهبردی دارد و بر این اساس، نگاه به این روابط نیز باید راهبردی باشد.

وی، توسعه روابط خارجی را یکی از الزامات توسعه استان برشمرد و گفت: روابط دیپلماتیک در جای خود مهم است و باید انجام شود، اما هدف باید تعریف پروژه‌های مشخص، کوتاه‌مدت و خروجی‌محور باشد.

رحمتی افزود: خروجی روابط اقتصادی با کشورهای همسایه باید منجر به سرمایه‌گذاری مشترک، جذب سرمایه، افزایش صادرات و ورود به بازارهای مشترک باشد و لازم است این موضوع در اولویت کاری نمایندگان کشورمان در کشورهای دیگر قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت مضاعف روابط اقتصادی کشورمان با ترکیه، گفت: تعداد قابل توجهی از بازرگانان و صنعتگران ما با ترکیه مراوده دارند و باید رفت‌وآمد آنها تسهیل شود.

وی با اشاره به محوریت آذربایجان شرقی در توسعه روابط اقتصادی کشورمان با ترکیه، بر تقویت اتاق بازرگانی مشترک ۲ کشور در تبریز تاکید کرد.

رحمتی همچنین با تاکید بر نقش زیرساختی آزادراه تبریز- بازرگان در توسعه روابط ۲ کشور، گفت: اجرای این پروژه با جدیت پیگیری می‌شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم هم در این دیدار گفت: ۲۸ استان ترکیه ازجمله سه نقطه مرزی ترکیه با ایران در حوزه کنسولی ارزروم قرار دارند.

محمد ابراهیمی با اشاره به محوریت آذربایجان شرقی در توسعه روابط اقتصادی با همسایگان، گفت: حجم روابط تجاری ترکیه در سال، ۶۵۰ میلیارد دلار و سهم ایران از این رقم، ۱۴ میلیارد دلار است که بخش قابل توجهی از آن مربوط به استان آذربایجان شرقی است.

وی افزود: آذربایجان شرقی نقش مهمی در روابط اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه دارد و امیدواریم در دوره جدید استانداری بتوانیم حجم این روابط را افزایش دهیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه جذب دانشجو و توسعه حوزه گردشگری، اولویت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ارزروم است، خواستار همکاری استانداری آذربایجان شرقی در رفع موانع در این حوزه‌ها شد.

کد مطلب 6045195

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