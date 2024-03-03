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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

از سوی ستاد انتخابات استان اردبیل اعلام شد؛

آرای نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت

آرای نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت

گرمی- آرای نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به تفکیک اسامی نامزدها منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت به شرح زیر اعلام کرد:

مجموع آرای قطعی ۱۱ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت

۱- آقای «محمد خوش‌سیما»، ۲۰۰۱۹ رأی،

۲- آقای «ولی اسماعیلی»، ۱۵۰۴۸ رأی

۳- آقای «میرقسمت موسوی اصل»، ۷۸۹۷ رأی

۴- آقای «کریم تقی‌زاده»، ۱۷۹۲ رأی

۵- خانم «پرستو قاسمی»، ۴۸۱ رأی

۶- آقای «عیسی نجفی»، ۲۷۸ رأی

۷- آقای «صفر حسن‌زاده»، ۲۰۶ رأی

۸- خانم «آناهیتا محمدی»، ۹۳ رأی

۹- آقای «فرزاد جوادی»، ۴۲ رأی

۱۰- آقای «احمد دوستدار»، ۴ رأی

۱۱- آقای «علی شربتی»، ۲ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع آرای مأخوذه ۴۵۸۶۲ رأی صحیح، آقای «محمد خوش‌سیما» توانست به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

کد مطلب 6045215

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