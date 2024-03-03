آرای نامزدهای حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات استان اردبیل پس از اتمام رسمی شمارش آرا و تأیید هیأت نظارت، نتایج شمارش آرا را در حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت به شرح زیر اعلام کرد:
مجموع آرای قطعی ۱۱ نامزد حوزه انتخابیه شهرستان گرمی و انگوت
۱- آقای «محمد خوشسیما»، ۲۰۰۱۹ رأی،
۲- آقای «ولی اسماعیلی»، ۱۵۰۴۸ رأی
۳- آقای «میرقسمت موسوی اصل»، ۷۸۹۷ رأی
۴- آقای «کریم تقیزاده»، ۱۷۹۲ رأی
۵- خانم «پرستو قاسمی»، ۴۸۱ رأی
۶- آقای «عیسی نجفی»، ۲۷۸ رأی
۷- آقای «صفر حسنزاده»، ۲۰۶ رأی
۸- خانم «آناهیتا محمدی»، ۹۳ رأی
۹- آقای «فرزاد جوادی»، ۴۲ رأی
۱۰- آقای «احمد دوستدار»، ۴ رأی
۱۱- آقای «علی شربتی»، ۲ رأی
به گزارش خبرنگار مهر، از مجموع آرای مأخوذه ۴۵۸۶۲ رأی صحیح، آقای «محمد خوشسیما» توانست به دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.
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