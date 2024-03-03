به گزارش خبرنگار مهر، فرشید موفق عصر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه مدیریت کمیته امداد استان اردبیل، اظهار کرد: کمیته امداد مولود انقلاب اسلامی است و زیر نظر مقام معظم رهبری افتخار خدمت‌رسانی به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمندان را دارد.

وی تنوع فعالیت‌های کمیته امداد را با محوریت کاهش آلام دردمندان یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش این مجموعه ارزشی و انقلابی بر این است تا در شاخص‌ها و وظایف تعریف شده بتواند به وظایف خطیر خود عمل کرده و همواره در کنار جامعه هدف خود خدماتی مطلوب و شایسته انجام دهد.

قائم مقام کمیته امداد استان اردبیل گفت: با تاکید مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل مأموریت ویژه یافتیم تا امتیاز کمیته امداد استان را در تمام شاخص‌های جشنواره استانی شهید رجایی ارتقا داده و بتوانیم با توجه به عملکرد مناسب در همه حوزه‌ها در این جشنواره خوش بدرخشیم.

موفق افزود: کمیته امداد متفاوت از سایر دستگاه‌ها بیشتر از طریق بسترهای الکترونیکی و غیرحضوری در خدمت جامعه هدف است و در کنار آن از قوانین و مقررات خاصی تبعیت می‌کند که در سایر دستگاه‌ها نظیر آن را شاهد نیستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در بررسی کارنامه کمیته امداد و اعمال ضریب امتیازدهی، نگاهی متفاوت به این نهاد داشته باشد تا در سال‌های آینده بتوانیم به تناسب خدمات متنوع و تعامل ارتباط با جامعه هدف، امتیازات مناسب کسب کرده و جایگاه مطلوبی را در جشنواره شهید رجایی به دست آوریم.

قائم مقام کمیته امداد استان اردبیل به سالگرد تأسیس کمیته امداد و ارائه کارنامه این نهاد برای آحاد جامعه اشاره کرد و ادامه داد: در استان اردبیل تلاش خواهیم کرد تا در مناسبت پیش رو در حوزه‌های مختلف برای ولی نعمتان خود گزارشی داده و در سال آینده با ابتکار و خلاقیت بیش از هر زمان دیگر در زمینه خدمت‌رسانی به ۴۳ هزار و ۵۰۰ خانوار تحت حمایت موفق عمل کنیم.