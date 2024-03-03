به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسگری‌نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارق ۳۴ ساله خودروهای آرامستان «باغ‌بهشت» نسیم‌شهر خبر داد و اظهار کرد: پس از اخبار واصله و شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت خودروهای آرامستان باغ‌بهشت و شهرک فرمانداری‌نسیم‌شهر به سامانه ۱۱۰، یک تیم از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.‌

وی گفت: این جوان با یک نفر دیگر که به عنوان همدست با یک خودرو پیکان وانت دست به سرقت خودروهای مدل پایین شامل پراید، پژو ۴۰۵ و پژو پارس در نسیم‌شهر می‌زدند پس از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل‌های سرقت، این فرد که ساکن یکی از شهرستان‌های همجوار بوده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بهارستان عنوان کرد: جوان دستگیر شده به ۲۰ فقره سرقت خودروهای مدل پایین اعتراف کرده که ۱۳ مورد از این سرقت‌ها کشف و به مال‌باختگان تحویل داده شده است.

عسگری نیا بیا کرد: این جوان که سابقه زندان به مدت ۲ سال شامل دو فقره سرقت خودرو و یک فقره حمل مواد مخدر را داشت، همدست وی نیز دستگیر و روانه زندان شد.