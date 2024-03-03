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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

فرمانده انتظامی بهارستان:

سارق خودروهای آرامستان «باغ‌بهشت» نسیم‌شهر دستگیر شد

سارق خودروهای آرامستان «باغ‌بهشت» نسیم‌شهر دستگیر شد

بهارستان- فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری یک جوان ۳۴ ساله که اقدام به سرقت خودروهای آرامستان «باغ‌بهشت» نسیم‌شهر می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید عسگری‌نیا عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری سارق ۳۴ ساله خودروهای آرامستان «باغ‌بهشت» نسیم‌شهر خبر داد و اظهار کرد: پس از اخبار واصله و شکایت‌های مردمی مبنی بر سرقت خودروهای آرامستان باغ‌بهشت و شهرک فرمانداری‌نسیم‌شهر به سامانه ۱۱۰، یک تیم از کارآگاهان پلیس آگاهی وارد عمل شدند.‌

وی گفت: این جوان با یک نفر دیگر که به عنوان همدست با یک خودرو پیکان وانت دست به سرقت خودروهای مدل پایین شامل پراید، پژو ۴۰۵ و پژو پارس در نسیم‌شهر می‌زدند پس از بررسی دوربین‌های مداربسته در محل‌های سرقت، این فرد که ساکن یکی از شهرستان‌های همجوار بوده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بهارستان عنوان کرد: جوان دستگیر شده به ۲۰ فقره سرقت خودروهای مدل پایین اعتراف کرده که ۱۳ مورد از این سرقت‌ها کشف و به مال‌باختگان تحویل داده شده است.

عسگری نیا بیا کرد: این جوان که سابقه زندان به مدت ۲ سال شامل دو فقره سرقت خودرو و یک فقره حمل مواد مخدر را داشت، همدست وی نیز دستگیر و روانه زندان شد.

کد مطلب 6045246

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    نظرات

    • RO ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      2 0
      پاسخ
      عالیه
    • US ۰۱:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      3 0
      پاسخ
      دست شون درد نکنه خدا قوت خدا پشت پناهشون باشه
    • RO ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      6 5
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      چرا دزدان بزرگ دستگیر نمیشوند
    • US ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 0
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      اقا این ها رو ول نکنید بخدا۱۴ماه پیش ماشین پسرموبردند هنوزپیداش نکردیم اینقد بزنیدشون تابگند بامال مردم چکارمیکنند
    • ایراتی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 0
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      اینا دزد نیستند! روانی اند... اینارو بجای زندان، بفرستید تيمارستان..........
    • جاوید IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      2 0
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      خوب چرا ول میکنید
    • alesino IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم
    • Zeraati RO ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدا به زمین گرم بزنتش تقریبا سه ماه پیش سرختم یکی از بستگان ماشین یکی از مهمونارو تو باغ بهشت دزدیدن بنده خداها نمی‌دونستم به فکر غم متوفی باشن یا مال اون بنده خدا ...البته بعدش ماشینو پیدا کردن که همه وسایل توش رو دزدیده بودن خدا ازشون نگذره که درد و غم مردم رو تو اون شرایط چندین برابر میکنن ....
    • IR ۱۵:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      اعدام
    • خسروجردی IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حکم زندانشان رابه کندن قبردرهمان ارامستان با بیل وکلنک اجرابشه

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