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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۰

وزیر دفاع وارد دوحه شد

وزیر دفاع وارد دوحه شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور دیدار با مقامات دفاعی و نظامی قطر و شرکت در مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه توانمندی های دفاع دریایی(Dimex) وارد دوحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور دیدار با مقامات دفاعی و نظامی قطر و شرکت در مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های دفاع دریایی (Dimex) وارد دوحه شد.

این هشتمین دوره برگزاری نمایشگاه قابلیت‌های دفاع دریایی است که ۸۰ کشور از سراسر جهان در آن شرکت کردند.

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران نیز در این دوره با ایجاد غرفه در زمینه صنعت هوافضا (موشک)، صنایع الکترونیک و مخابراتی، صنعت هوایی و سازمان صنایع دفاع، محصولات و دستاوردهای دریایی خود را ارائه خواهد کرد.

کد مطلب 6045257

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