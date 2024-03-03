تسلیت بسیج رسانه درپی درگذشت فعال رسانه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حق شناس در پیامی به مناسبت درگذشت شادروان سید امید ساداتی فعال رسانهای در استان آورده است: فقدان ناباورانه زندهیاد سید امید ساداتی مدیرمسئول نشریه شالیزار، موجب تألم و تأثر فراوان شد.
مرحوم ساداتی خبرنگاری متعهد، دلسوز و توانمند بود که در دوره فعالیت رسانهای خویش، تمام تلاشش را در راه اعتلای اندیشه، آگاهیبخشی و تبیین مطالبات مردم سپری کرد.
وی انسانی بامعرفت و از روزنامهنگاران زبده و سختکوش استان مازندران بود که با گردهم آوردن جمعی از خوبان رسانه در نشریه شالیزار به رسالت مطبوعاتی خویش عمل کرد.
اینجانب و مجموعه سازمان بسیج رسانه مازندران ضمن ابراز همدردی، فقدان دردناک این خبرنگار محجوب و بااخلاق را به خانواده سوگوار ایشان و اصحاب محترم رسانه بهویژه همکاران نشریه شالیزار تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند مهربان برای درگذشتهی فرهیخته، طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان ارجمند، شکیبایی و قرار خواستارم.
نظر شما