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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۹

تسلیت بسیج رسانه درپی درگذشت فعال رسانه مازندران

تسلیت بسیج رسانه درپی درگذشت فعال رسانه مازندران

ساری- مسوول بسیج رسانه مازندران درگذشت شادروان «سید امید ساداتی» فعال رسانه ای در استان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمهدی حق شناس در پیامی به مناسبت درگذشت شادروان سید امید ساداتی فعال رسانه‌ای در استان آورده است: فقدان ناباورانه زنده‌یاد سید امید ساداتی مدیرمسئول نشریه شالیزار، موجب تألم و تأثر فراوان شد.

مرحوم ساداتی خبرنگاری متعهد، دلسوز و توانمند بود که در دوره فعالیت رسانه‌ای خویش، تمام تلاشش را در راه اعتلای اندیشه، آگاهی‌بخشی و تبیین مطالبات مردم سپری کرد.

وی انسانی بامعرفت و از روزنامه‌نگاران زبده و سختکوش استان مازندران بود که با گردهم آوردن جمعی از خوبان رسانه در نشریه شالیزار به رسالت مطبوعاتی خویش عمل کرد.

اینجانب و مجموعه سازمان بسیج رسانه مازندران ضمن ابراز همدردی، فقدان دردناک این خبرنگار محجوب و بااخلاق را به خانواده سوگوار ایشان و اصحاب محترم رسانه به‌ویژه همکاران نشریه شالیزار تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند مهربان برای درگذشته‌ی فرهیخته، طلب مغفرت و آمرزش و برای بازماندگان ارجمند، شکیبایی و قرار خواستارم.

کد مطلب 6045280

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