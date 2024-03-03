دشمنان به خواسته خود در انتخابات نرسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا امام جمعه آرادان در پیامی از حضور مردم در انتخابات تشکر کرد.

متن پیام به این شرح است:

دشمنان و بدخواهان کینه توز و حسودِ ملت قهرمان و جمهوری اسلامی ایران یکسالِ تمام هجمه ای سنگین از طریق رسانه‌های گروهی و ده‌ها شبکه ماهواره ایِ فارسی زبان و با بکارگیری مجریان متبحر و هنرمند اجاره‌ای، جنگ روانی و شناختی گسترده‌ای را علیهِ ملت ما آغاز کرده تا با سیاه نمایی و بزرگ جلوه دادن مشکلات و کاستی‌ها، مردم غیور بویژه جوانان رشید و بصیر ما را از آینده‌ی انقلاب اسلامی ناامید و مأیوس کرده تا در انتخابات مهم مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی حضور نیافته یا مشارکتی بسیار کمرنگ (به گفته مزدوران و کارشناسان شبکه‌های ماهواره‌ای، کمتر از ۲۰ درصد یا حتی تک رقمی که ذیلاً دو کلیپ ِمربوط به موضوعِ مذکور را تقدیم می‌کنم) داشته باشند.

این جنگ رسانه‌ای دشمنان خبیث و جنایتکار، فقط و فقط در خصوص جمهوری اسلامی ایران است و آنها در مورد انتخاباتِ ِ هیچ کشوری، اینگونه ورود نمی‌کنند! از سوی دیگر در یکی دو ماهِ منتهی به انتخابات، داعش و بعضی از مزدوران استکبار جهانی هم بارها و بارها با صدور اطلاعیه و بیانیه‌ها، تهدید کردند که در روز برگزاری انتخابات حملات انتحاری و بمب گذاری در مراکز اخذ آرا انجام می‌دهند و این گونه فضای رعب و وحشت ایجاد کرده بودند!

اما؛ نکته عجیب و شگفت‌انگیز آن است که ملت فهیم و بصیر، آگاه و زمان شناس، شجاع و شهادت طلبِ ما بویژه جوانان عزیز ما به لطف و عنایت الهی و توجهات امام زمان روحی فداه فریبِ غول رسانه‌ای دشمنان را نخورده، از تهدیدات دشمن نهراسیده و با حضور غرور انگیز و معنا دار خود (در بسیاری از استان‌ها حدود ۴۷ تا ۵۰ درصد از جمله استان سمنان قریبِ ۴۸ درصد و به طور نسبی بالای ۴۰ درصد در کشور) هجمه سنگین و توطئه پیچیده دشمن را خنثی و سیلی سخت و محکمی بر صورتشان نواختند! (در حالی که اگر یک هزارم این هجوم تبلیغاتی و اغواگری‌های شیاطین و تهدیدات سخت عوامل جنایتکارش علیهِ هر ملت و کشوری می‌شد، مردمش هرگز پای صندوق‌های رأی حاضر نمی‌شدند!!!)

این همه هجمه و سیاه نمایی دشمن در حالی است که غالباً درصد مشارکت در کشورهای به اصطلاح مرفه و متمدن مثل سوئیس و آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان بین ۴۰، ۴۵ و ۵۰ و حتی در مقاطعی بسیار کمتر بوده البته همان ۵۰ درصد یا بیشتری هم که به هر دلیلی شرکت نکردند؛ اکثراً دلبسته و علاقمند به کشور و نظام اسلامی و رهبر عظیم الشّان انقلاب اسلامی بوده و در مقاطعی همچون تشییع میلیونیِ پیکر مطهر سردار دل‌ها حاج قاسم و در مواقع ضروری همانند سیل و زلزله و… در کنار هموطنان خود و کشور عزیزشان هستند!

▫️ما ضمن سپاس و شکرگزاری به درگاه الهی به خاطر وجود چنین مردم عزیز، صبور و مقاوم و تقدیر و حق شناسی از این فداکاران و سلحشوران و وجودِ نعمت بی‌بدیل و بزرگ رهبری حکیم و روشن بین و بصیرت آفرین که با تبیین و ترغیب مداومش در سال جاری، توطئه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمن را پیشاپیش برملا نموده‌اند؛

از تمامیِ دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات (فرماندار نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران محترم، مدیران محترم بخصوص عزیزانِ آموزش و پرورش و بویژه رأی اولی‌های عزیز) تقدیر و تشکر نموده و از درگاه خداوند متعال سلامتی، بهروزی و پاداش بیکران را برایشان مسئلت می‌داریم.

در پایان ضمن سپاس از همه نامزدهای محترم و فرهیخته که با حضورشان در عرصه انتخابات؛ فضایی شوق‌انگیز، پرشور و رقابتی را در شهرستان پدید آوردند، به منتخب محترم و وارسته مردم عزیز استان در مجلس خبرگان رهبری، حضرت آیت الله سید محمد مهدی میرباقری (دامَ مجدُه) و منتخب عزیز و بزرگوار مردمِ فهیم و شریف و انقلابی آرادان، گرمسار، کهن آباد و ایوانکی، جناب آقای مهندس یاسر عربی تبریک و تهنیت صمیمانه عرض می‌کنیم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان سلامتی و سربلندی و توفیقِ خدمت خالصانه و جهادی را در سنگر مهم مجلس شورای اسلامی آرزومندیم.

امیدواریم همواره با نصب العین قراردادن تقوای الهی و رضایت حضرت حق تعالی و رضایت حضرت ولیعصر ارواحنافداه تحت منویات نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقام قانونگذاری و پیگیری مطالبات و مشکلات مردم عزیز منطقه همت گماشته و بدانند خضوع و فروتنی در برابر چنین مردم عزیزی موجب عاقبت بخیری و نزول رحمت پروردگار می‌شود که انشاالله اینگونه خواهد بود.