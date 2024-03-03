به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مراکشی‌ها در حمایت از مردم فلسطین و برای توقف جنگ در غزه باردیگر به خیابان‌ها آمدند.

در این ارتباط گفته شده است که تظاهرات گسترده در شهر دار البیضاء در مراکش در حمایت از غزه و محکومیت نسل‌کشی ارتش رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین برگزار شده است.

هفته گذشته نیز کمیته امور امت اسلامی در مراکش با صدور بیانیه‌ای از برگزاری ۱۱۰ تظاهرات و تجمع مختلف در این کشور در روز جمعه در حمایت از ملت فلسطین خبر داد. بنابراین گزارش، مردم مراکش ضمن پاسخ به فراخوان از سوی این نهاد اسلامی در ۵۰ شهر مختلف این کشور تظاهرات و تجمعاتی را برگزار کردند که شمار آنها به ۱۱۰ مورد رسیده است.

در این تظاهرات مردم مراکش سیاست نسل کشی دسته جمعی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و دیگر شهرهای فلسطینی را به شدت محکوم کرده و از جامعه بین المللی خواستند به مسئولیت‌های خودش در راستای حمایت از غیر نظامیان عمل کند. مردم مراکش همچنین مهاجرت اجباری، گرسنه نگه داشتن مردم غزه و هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت مراکش خواستند که از توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی خارج شود.

پیش از این نیز، در پی لغو پروازهای بزرگترین شرکت هواپیمایی رژیم صهیونیستی «العال» به ایرلند و آفریقای جنوبی و بالعکس، که طی چند هفته گذشته رخ داد، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرده بود که این شرکت هواپیمایی، پروازهای خود به مراکش را هم رسماً لغو می‌کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که شرکت العال بیانیه‌ای رسمی صادر کرده با این مضمون که از روز اول جنگ علیه نوار غزه، این شرکت وضعیت مسافران را بررسی و متوجه شد که به دلیل تحولات امنیتی کاهش قابل توجهی در تعداد سفرهای اسرائیلی‌ها به شهرهای بزرگ جهان ثبت شده و بنابراین بعد از لغو پروازها به آفریقای جنوبی و ایرلند، پروازها به مراکش از آوریل آینده هم لغو می‌گردد.

این درحالی است که رسانه‌های عبری گزارش می‌دهند از ماه اکتبر گذشته شرکت العال بنا به دلایل امنیتی پروازهای خود به مراکش و بالعکس را به حالت تعلیق درآورد؛ زیرا در همان ماه دیپلمات‌های اسرائیلی، رباط را به دنبال اعتراضات گسترده مردم آن علیه عادی‌سازی روابط با تل‌آویو، ترک کردند.

تعداد زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند حجم عظیم و بی‌سابقه اعتراضات جهانی علیه اسرائیل و اتفاقات ماه‌های گذشته در غزه، روسیاهی برای رژیم صهیونیستی بر جای گذاشته که شکستی بی‌بدیل برای تل آویو رقم زده است؛ شکستی که برای همیشه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد و ننگ آن تا ابد بر چهره اشغالگران باقی خواهد ماند.