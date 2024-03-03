به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد شامگاه یکشنبه در آستانه ۱۴ اسفند سالروز تشکیل کمیته امداد در اردبیل، اظهار کرد: این نهاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت تا اساس و بنیان این انقلاب را که برگرفته از حضور مستضعفان و پابرهنگان بود، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

وی آثار پر خیر و برکت این نهال پر سود و ثمر انقلاب اسلامی را یادآور شد و تصریح کرد: با حمایت و پشتیبانی کمیته امداد، گروه‌های آسیب‌پذیر شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند تا از مناطق شهری و روستایی رفع محرومیت شده و بستر حمایت همه‌جانبه از نیازمندان و فقرا فراهم آید.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: کمیته امداد بعد از فراز و نشیب‌های مختلف، امروز به عنوان یک نهاد حمایتی صرف محسوب نمی‌شود بلکه در ابعاد مختلف از اشتغال، مسکن و درمان گرفته تا حوزه انسجام تشکل‌ها و نهادهای مردمی و مراکز نیکوکاری خیرخواهانه سعی کرده تا به وظیفه خطیر خود در ایجاد امنیت و آرامش روحی و روانی گروه‌های نیازمند مدد برساند.

حسین‌نژاد افزود: همزمان با سالروز تشکیل این نهاد ارزشمند انقلاب اسلامی و در آستانه سال نو، در قالب جشن نیکوکاری پویش عید همدلی نیز برگزار می‌شود تا اقشار مختلف مردم و خیران با مشارکت در این جشن بتوانند مساعدت لازم را به خانواده‌های نیازمند انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سطح استان و در گرامیداشت این ایام، برنامه‌های متنوعی برگزار می‌شود که در اولین گام برگزاری جشن نیکوکاری و به صدا درآوردن زنگ نمادین نیکوکاری به همراه برپایی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی به صورت نقد و غیرنقد پیش‌بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل بیان کرد: تلاش بر این است تا این کمک‌ها و مساعدت مردمی بعد از جمع‌آوری در کوتاه‌ترین زمان و تا شب عید به دست فقرا و محرومان رسیده و دغدغه این خانواده‌ها از لحاظ تأمین نیازمندی شب عید مرتفع شود.