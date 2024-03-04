هزار و ۳۹۳ پایگاه جشن نیکوکاری آماده جمع آوری کمک های مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح دوشنبه در حاشیه مراسم جشن نیکوکاری در مدرسه محدثه بیرجند اظهار کرد: یک هزار پایگاه در مدارس خراسان جنوبی و ۳۹۳ پایگاه در میادین اصلی شهرها، مراکز نیکوکاری و ادارات کمیته امداد، آماده دریافت کمکهای مردمی به نیازمندان در جشن نیکوکاری در استان هستند.
مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با تبریک ۱۴ اسفند ماه سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و آغاز هفته احسان و نیکوکاری گفت: در آستانه سال نو با برگزاری جشن نیکوکاری با شعار «عید همدلی» با هدف کمک به خانوادههای نیازمندان به استقبال بهار میرویم.
عرب با اشاره به آغاز هفته احسان و نیکوکاری از ۱۴ اسفند تا قبل از ماه رمضان افزود: امروز همزمان با سراسر کشور زنگ جشن نیکوکاری در مدارس استان با همکاری آموزش و پرورش نواخته شد.
به گفته وی پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی روز پنج شنبه در معابر اصلی شهرها و جمعه در مصلیهای نماز جمعه خواهد بود.
مدیر کل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: در این هفته ۱۵۰ مرکز نیکوکاری و ۲۱ مراکز کمیته امداد امام خمینی (ره) سراسر استان آمادگی دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نوعدوست برای کمک به نیازمندان در آستانه شب عید هستند.
وی با اشاره به پرداخت کمکها از طریق روشهای نوین اعلام کرد: نیکوکاران میتوانند با استفاده از شماره گیری کد دستوری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* همچنین واریز وجوه نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۶۰۲ کمکهای خود را برای کمک به نیازمندان در آستانه شب عید واریز کنند.
عرب به کمک ۱۹۷ میلیارد ریالی مردم نیکوکار استان در جشن نیکوکاری سال گذشته اشاره کرد و افزود: در اولین گام در هفته احسان و نیکوکاری پیشرو ۵۸۴ بخاری، ۶۰۰ آبگرمکن، ۶۱۲ سری جهیزیه و ۵۰۰ سبد غذایی به نیازمندان اهدا خواهد شد.
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