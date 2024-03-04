  1. استانها
۱۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

معاون جهادکشاورزی خبر داد:

پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی

پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، از محل خط اعتباری مکانیزاسیون مبلغ ۷۴۲ میلیارد رسال تسهیلات در استان جذب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروش بیک‌بکان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری از پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: این میزان تسهیلات در زیر بخش‌های زراعت، باغبانی، گلخانه، دام و طیور، آبزیان و تجهیز شرکت‌های مکانیزاسیون توزیع شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کل مبلغ تخصیص یافته به استان ۱,۱۱۹ میلیارد ریال بوده که حدود ۶۶ درصد آن با همکاری شعب بانک کشاورزی در استان جذب شده است، افزود: این تسهیلات جهت خرید انواع نیرو محرکه (تراکتور باغی و کمباین)، انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی، سمپاش‌های زراعی و باغی، تیلر، پوست کن‌های بادام و گردو، سایر ادوات باغبانی و تجهیزات مرغداری، دامداری و شیلات به متقاضیان در استان پرداخت گردیده است وروند پرداخت تسهیلات تا جذب کامل تسهیلات ادامه دارد.

وی بیان کرد: باتوجه به اینکه توسعه کمی و کیفی کشاورزی بدون توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، امکان پذیر نیست، تجهیز ناوگان مکانیزاسون کشاورزی، از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای سازمان جهادکشاورزی به شمار می‌آید و باتوجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در استان ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، وتجهیز ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی استان هم‌زمان با اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها از رشد چشمگیری برخوردار است.

    • علی افشاری IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      6 0
      پاسخ
      خدانگذره ازاونهایی که درجهادکشاورزی باعث شدن اونایی که زمین دارند نتونن تراکتوروتسهیلات بگیرن ویه عده تراکتور گرفتن وبازارآزادفروختن الان هم که کلا تراکتورنمیدن دررسانه هم پشت سرهم از پیشرفت درتراکتور ادوات وتسهیلات میگن ولی من که کشاورزم نمیبینم
    • IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      سلام تراکتور خیلی کران کردند کمتر کسی می‌توانند بخرند زیرا تسهیلات تراکتور را بر داشته آمد
    • IR ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      داداش این وام را به کی ها دادن ؟ ما کشاورزیم، سال قبل وام دادن .اما امسال گفتند .جلو وام ها را گرفتند .و در منطقه ما به کسی وام ندادن
    • علیرضا بزی US ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      1 0
      پاسخ
      سلام من الان نزدیک 2سال برای دستگاه بیلر ثبت نام کردم کجای که بانک به من وام بده اون موقع همه کار هیش را انجام دادم به من ندادن کجای این تحصیلات بانکی که میکن
    • محمدرضا مرزبانی IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      همش این صحبت ها تبلیغات دروغه کدام اعتبار کدام تسهیلات به کی پرداختن به کی واگذارگردن؟!!!!!! به ادارات جهادکشاورزی مراجعه میکنیم واین مطالب رو نشان میدهیم ویا مطرح می‌کنیم ،بهمون میخندم ،میگن اینا همش تبلیغات دولت برای توجیه ونشان دادن عملکردش هست،شما چرا باور میکنید!!!!!!! واقعاً متاسفم که.....

