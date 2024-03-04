به گزارش خبرنگار مهر، سیروش بیکبکان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری از پرداخت بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون در بخش کشاورزی استان خبر داد و اظهار کرد: این میزان تسهیلات در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، گلخانه، دام و طیور، آبزیان و تجهیز شرکتهای مکانیزاسیون توزیع شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کل مبلغ تخصیص یافته به استان ۱,۱۱۹ میلیارد ریال بوده که حدود ۶۶ درصد آن با همکاری شعب بانک کشاورزی در استان جذب شده است، افزود: این تسهیلات جهت خرید انواع نیرو محرکه (تراکتور باغی و کمباین)، انواع دستگاههای کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی، سمپاشهای زراعی و باغی، تیلر، پوست کنهای بادام و گردو، سایر ادوات باغبانی و تجهیزات مرغداری، دامداری و شیلات به متقاضیان در استان پرداخت گردیده است وروند پرداخت تسهیلات تا جذب کامل تسهیلات ادامه دارد.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه توسعه کمی و کیفی کشاورزی بدون توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، امکان پذیر نیست، تجهیز ناوگان مکانیزاسون کشاورزی، از مهمترین اهداف توسعهای سازمان جهادکشاورزی به شمار میآید و باتوجه به برنامهریزیهای انجام شده در استان ضریب مکانیزاسیون کشاورزی، وتجهیز ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی استان همزمان با اجرای طرح جهش تولید در دیم زارها از رشد چشمگیری برخوردار است.
