راشاتودی نسخه کامل فایل صوتی افسران آلمانی را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی راشاتودی چند روز پیش خبری را درباره درز فایل صوتی افسران ارشد آلمانی منتشر کرد که در آن درباره ارسال سلاح به اوکراین به منظور حمله به پل کریمه بحث شده بود؛ این شبکه تلویویونی امروز نسخه اصلی فایل صوتی ۳۲ دقیقه‌ای را با زیرنویس انگلیسی منتشر کرد.

براساس تایید خبرنگاران، صداهای موجود در فایل به ایناگو گرهارتس، ژنرال ارشد نیروی هوایی آلمان، فرانک گرائفه، معاون ستاد مشترک ارتش آلمان در حوزه عملیاتی و دو پرسنل ارشد مرکز فرماندهی عملیات‌های هوا-فضای آلمان تعلق دارد.

در این فایل، درباره تحویل احتمالی موشک دوربرد «تاروس» به اوکراین و همچنین جزئیات عملیاتی و اهداف بحث و تبادل نظر شده است. همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو به قدرت احتمالی تاروس برای تخریب پل کریمه اشاره شده و در نهایت افسران به این نتیجه رسیدند که هدف قرار دادن این پل دشوار و علاوه بر این، پل کریمه به اندازه کافی استحکام‌سازی شده است.

براساس این فایل، گرهالتس همچنین گفته است: تعداد زیادی افراد با لهجه آمریکایی با لباس غیرنظامی در اوکراین تردد می‌کنند.

رسانه‌های آلمانی پیش‌تر موثق بودن این فایل صوتی را تایید کرده بودند. وزارت دفاع آلمان از پرداختن به محتویات این مکالمات خودداری اما اذعان کرده که ارتش آلمان در حال بررسی این است که آیا «مکالمات صورت گرفته در نیروی هوایی استراق سمع شده یا خیر.»

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی روز جمعه نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.