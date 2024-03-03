به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر دفاع آلمان درز اطلاعات امنیتی این کشور در خصوص حمله به شبه جزیره کریمه را بی ارتباط به مداخله نظامی برلین در جنگ اوکراین دانست.

«بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که فایل صوتی منتسب به افسران ارشد نظامی آلمان که سناریوهای مختلفی را در مورد حمله به پل کریمه مورد بحث قرار می دهند، به معنای چراغ سبز برای انتقال موشک های تاروس به کی یف نیست.

وزیر دفاع آلمان گفت که در حال حاضر از اطلاعات بیشتری درباره افشای این فایل ندارد.

پیستوریوس افزود که انتظار می رود که اولین نتایج بررسی در مورد درز این گفتگو میان افسران ارشد نظامی آلمان در آغاز هفته آینده در دسترس باشد.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان دیروز اعلام کرد که برلین تحقیقات کامل، فشرده و سریع در رابطه با فایل صوتی اخیر درباره نظامیان آلمانی را آغاز کرده است.

براساس گزارش رسانه‌های آلمانی، مکالمات درزیافته سران نظامی این کشور درباره کمک به اوکراین برای حمله به پل شبه جزیره کریمه در روسیه، موثق است. وزارت دفاع آلمان از پرداختن به محتویات این مکالمات خودداری اما اذعان کرده که ارتش آلمان در حال بررسی این است که آیا «مکالمات صورت گرفته در نیروی هوایی استراق سمع شده یا خیر.»

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه تلویزیونی راشاتودی دیروز نسخه متنی فایل صوتی مکالمه بین چهار افسر نیروی هوایی آلمان شامل ژنرال اینگو گِرهالتس را منتشر کرد و مدعی شد که این فایل را از مقامات سرویس امنیتی روسیه به دست آورده است.

افسران آلمانی در این فایل ۳۸ دقیقه‌ای که تاریخ آن ۱۹ فوریه قید شده است، در باره جزئیات عملیاتی و اهداف موشک‌های دوربرد «تاروس» که آلمان قرار است به اوکراین ارسال کند، بحث می‌کنند و این مکالمه با لحنی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد همه موضوعات مورد توافق قرار گرفته و علاوه بر این، درباره «نحوه انکار منطقی ماجرا به گونه‌ای که عدم عبور آلمان از خط قرمز رویارویی مستقیم توجیه شود» نیز بحث شده است.