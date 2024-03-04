به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مظفری، با اعلام این خبر که از این پس سروش پلاس نیز دارای امکان اتصال متقابل (MXB) به سایر پیام‌رسان‌های ایرانی است، در خصوص جزئیات بیشتر این رویداد اظهار داشت: چندی پیش و طی اقدامی که برای نخستین در دنیا صورت گرفت، چهار پیام رسان ایتا، بله، گپ و آی گپ برای تبادل پیام و فایل صوتی و تصویری به یکدیگر متصل شدند. پس از انجام تست فنی موفق، پیام‌رسان سروش پلاس نیز از این پس قادر است به چهار پیام رسان دیگر بپیوندد. به طوری که کاربران با نصب یکی از پیام‌رسان‌ها، قادر به برقراری ارتباط با کاربرانِ دارای پیام‌رسان‌های دیگر شدند.

مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت در خصوص وضعیت آماری پیام‌رسان‌ها گفت: با اتصال سروش پلاس به طرح اتصال متقابل، بیش از ۵۰ میلیون کاربر در دسترس مردم قرار می‌گیرند. به این مفهوم که، هر کاربر با داشتن یک پیام رسان ایرانی، می‌تواند به جامعه گسترده‌ای از کاربران دسترسی پیدا کند.

به گفته وی بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر از امکان MXB استفاده می‌کنند که با ورود سروش پلاس، این تعداد به بیش از ۲/۵ میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

مظفری در خصوص وضعیت فازهای آینده طرح اتصال متقابل پیام‌رسان‌ها افزود: در فاز دوم، امکان ایجاد کانال و گروه مشترک میان پیام‌رسان‌ها فراهم خواهد شد.

در همین راستا، سازمان فناوری اطلاعات ایران زیرساخت فنی ایجاد کانال مشترک را برای پیام‌رسان‌ها ایجاد کرده است و مشغول پیاده‌سازی آن هستند تا در زمان مناسب، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

گفتنی است، اتصال متقابل پیام‌رسان‌های ایرانی یا طرحی که از آن با عنوان اینترکانکشن یاد می‌شود، اقدامی است که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف وصل شدن پیام‌رسان‌های داخلی به یکدیگر راه‌اندازی شده است. استفاده از این امکان بسیار ساده است. تنها کافی است، کاربران به منوی تنظیمات پیام رسان مراجعه کنند. سپس از طریق حریم خصوصی و امنیت، گزینه اتصال به سایر پیام‌رسان‌ها را فعال کنند.