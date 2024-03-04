توزیع ۵۰ هزار اصله نهال در قم

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جوادیان ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: برنامه روز درختکاری سه شنبه ۱۵ اسفند ماه در بوستان ظهور با حضور شهردار قم و تعدادی از مدیران شهری و استان قم برگزار میشود.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم ابراز کرد: به مناسبت هفته درختکاری ۵۰ هزار اصل نهال در بین مردم توزیع خواهد شد و در طرح اقاقیا نیز کاشت درخت در اماکن مذهبی، دانشگاهها، مساجد و امامزادگان صورت میگیرد.
جوادیان گفت: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم گفت: این سازمان از ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شکل گرفته که مأموریتهای مختلفی را دنبال میکند.
وی بیان کرد: امسال تعداد ۵۷۴ پروژه شهری به مرحله اجرا درآمده که از این تعداد ۳۲۰ پروژه مرتبط با فضای سبز و همچنین ۲۵۴ پروژه به موضوعات سیما و منظر شهری مرتبط بوده است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم بیان کرد: بودجه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری قم در سال جاری ۸۷۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان، حدود ۱۰ درصد از بودجه کل شهر قم است.
جوادیان با بیان اینکه فضای سبز قم به ۲۰.۵ متر مربع رسیده است افزود: با توجه به محدودیتهای منابع آبی، موضوع توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار و هوشمند در دستور کار بوده است.
وی افزود: پروژه انتقال پساب در دستور کار است که با اجرایی شدن آن میتوان به افزایش سرانه فضای سبز در قم امیدوار بود.
وی گفت: جداسازی آب فضای سبز از آب شرب از جمله دغدغههای اصلی ماست که تلاش میشود این میزان به صفر برسد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم عنوان کرد: سال گذشته ۳۵۰ هزار متر مربع توسعه عرصههای جنگلی در قم داشتهایم و همه گونههای گیاهی کشت شده در استان نیز در مرکز گل و گیاه بوستان غدیر تولید میشود که این امر هزینه را به یک چهارم کاهش داده است.
وی با بیان اینکه بودجه اقلام گیاهی در قم به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است افزود: این در حالی است که اصفهان ۱۰۰ میلیارد تومان، مشهد ۹۰ میلیارد تومان و تهران ۴۰۰ میلیارد تومان برای خرید اقلام گیاهی هزینه میکنند.
جوادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ورودیهای قم گفت: قم دارای ۶ ورودی اصلی است که تلاش میشود این ورودیها ساماندهی شوند و بر اساس برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال دو ورودی شهر قم ساماندهی میشوند.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم با بیان اینکه بوستان زائر در سال گذشته مورد بهرهبرداری قرار گرفته و امسال بخشهای دیگری از آن تکمیل میشود افزود: این بوستان بخشی از بوستان هزار هکتاری است.
وی ادامه داد: بوستان خضر ۵۴۰ هزار متر مربع وسعت دارد که به دلیل شرایط خاص آن مورد استقبال شهروندان قمی قرار گرفته است.
جوادیان افزود: باغ گیاه شناسی در بوستان هزار هکتاری به مساحت ۱۲۰ هزار متر مربع ایجاد خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال آینده این مجموعه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قم عنوان کرد: همه پارکهای سطح شهر ایمن هستند و در حال حاضر ۳۹۷ بوستان در شهر قم وجود دارد که موضوع ایمن سازی وسایل بازی در همه آنها دنبال میشود.
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