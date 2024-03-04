به گزارش خبرنگار مهر، محرم نوید کیا پس از پیروزی تیم فوتبال مس رفسنجان مقابل استقلال در یک شانزدهم نهایی جام حذفی گفت: خداحافظی نکردهام اما از زمانی که من مسؤولیت تیم را بر عهده گرفتم تعهداتی به من داده شد تا تاریخی که اعلام کردند به بازیکنان پرداختی داشته باشند چرا که آنها از ابتدای فصل دریافتی نداشتند و تا به امروز هم به خاطر من چیزی نگفتند. قرار شد تا ۱۵ این ماه بخشی از مطالبات فصل گذشته و همچنین مطالبات این فصل آنها رابه ۵۰ درصد که تا نیم فصل محسوب میشود پرداخت کنند.
وی در ادامه افزود: اما تا به امروز خبری نشد، من آن زمان از آنها تاریخ خواستم تا با آرامش کارم را انجام دهم. بازیکنانی که با من در سپاهان کار کردهاند میدانند من به هر قیمتی کار نمیکنم و کار کردن باید روی یک اصول و پایهای باشد. اگر به تعهدات خود عمل کردند تا جلوی بازیکنان خراب نشوم کارم را ادامه میدهم اما اگر به تعهدات خود عمل نکنند برای آنها آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم با کسی که بهتر از من میتواند تیم را اداره کند کار کنند.
