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۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۰:۵۱

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان:

مجوز ورود خودروی ون ویژه حوزه گردشگری به خوزستان صادر شد

مجوز ورود خودروی ون ویژه حوزه گردشگری به خوزستان صادر شد

اهواز- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خوزستان گفت: برای توسعه صنعت گردشگری و جذب گردشگران در استان، مجوز ورود خودروی ون و اتوبوس ویژه بخش گردشگری به استان از خارج از کشور صادر شد.

جمال عامری نسب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در خوزستان به ویژه در زمینه حمل و نقل از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا، با مساعدت منطقه آزاد اروند تفاهمنامه‌ای با انجمن دفاتر خدمات مسافرتی منعقد شد که امکان ورود ون مخصوص گردشگری به استان فراهم شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان افزود: این مجوز صرفاً به دفاتر خدمات مسافرتی اجازه می‌دهد تا از خارج از کشور ون را وارد کنند و خدمات گردشگری را در استان ارائه دهند.

عامری نسب بیان کرد: برای واردات ون‌های گردشگری، هر شخص حقیقی یا حقوقی که مجوز فعالیت در حوزه گردشگری در استان خوزستان دارد، می‌تواند به منطقه آزاد اروند مراجعه کند و با دریافت مجوز بازرگانی و کد شیما، ثبت سفارش را در سامانه جامع تجارت انجام دهد.

وی توضیح داد: پس از تأیید ثبت آماری، کارهای واردات و ترخیص را می‌توان به راحتی انجام داد. این فرآیند برای هر شخص حقیقی یا حقوقی قابل انجام است و هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

کد مطلب 6046404

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