حسین میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در لرستان بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار جنگل و ۹۰۰ هزار هکتار مرتع وجود دارد.

وی عنوان کرد: در لرستان پوشش گیاهی خوبی داریم و اگر به‌درستی این منابع را مدیریت کنیم، می‌توان چالش‌های این حوزه را کمتر کرد.

لزوم افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در ادامه با اشاره به موضوع مهم مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی و همچنین جذب «همیاران طبیعت»، گفت: از سال گذشته تا کنون حدود شش هزار نفر به مجموع «همیاران طبیعت» در استان اضافه شده است.

میرزایی با تأکید بر اینکه در حال حاضر حدود ۱۹ هزار نفر «همیار طبیعت» در سطح استان داریم، افزود: از این تعداد بالغ بر ۱۲ هزار نفر دانش‌آموز هستند.

وی ادامه داد: همچنین اجرای طرح «هر مدرسه یک نهالستان» در راستای مشارکت مردم در حفظ منابع طبیعی در دستور کار داریم و در قالب این طرح بالغ بر ۳۳ هزار گلدان به همراه بذر در بین دانش‌آموزان توزیع کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به ارائه چهارهزار نفرروز آموزش در این حوزه، بیان داشت: ارائه این آموزش‌ها، توانمندسازی‌ها و طرح‌ها باید در راستای حفظ منابع طبیعی در استان توسعه پیدا کند.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه منابع طبیعی استان، گفت: در این حوزه بالغ بر شش میلیارد تومان اعتبار در قالب ماده ۲۲ با تشکل‌های مردم‌نهاد منعقد کرده‌ایم.

قاچاق سازماندهی شده چوب در لرستان

وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از معیشت اقتصادی مردم وابسته به منابع طبیعی است، عنوان کرد: اگر حوزه اشتغال در استان توسعه پیدا کند، وابستگی معیشت مردم به حوزه منابع طبیعی کمتر می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، قاچاق چوب و زغال را یکی از چالش‌های حوزه منابع طبیعی لرستان برشمرد و گفت: در برخی مواقع این امر ممکن است سازماندهی شده باشد و از سوی افراد سودجو باشد، اما در برخی مواقع نیز بر اساس نیاز است.

میرزایی، بیان داشت: گرچه ما برخوردهای جدی در این حوزه داشته‌ایم، در یک سال اخیر بالغ بر هزار و ۳۰۰ پرونده علیه متخلفان تنظیم شده است.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در راستای حفاظت از منابع طبیعی در استان، بیان داشت: از مجموع دو میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع استان، دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار عرصه‌های ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، ادامه داد: بر اساس استانداردها، باید به‌ازای هر هزار هکتار جنگل یک جنگلبان داشته باشیم، همچنین به‌ازای هر پنج هزار هکتار مرتع باید یک محافظ داشته باشیم.

میرزایی، گفت: ما با این استانداردها خیلی فاصله داریم.

فرسایش ۵۰ تنی خاک در هر هکتار!

وی در ادامه سخنان خود فرسایش خاک را یکی دیگر از چالش‌های حوزه منابع طبیعی در لرستان عنوان کرد و گفت: لرستان یک استان کوهستانی است و شرایط توپوگرافی آن به‌گونه‌ای است که شیب بالایی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، تصریح کرد: در این راستا لرستان و خاک استان به‌شدت مستعد فرسایش و رسوب است.

میرزایی با اشاره به اقدامات آبخیزداری در راستای جلوگیری از فرسایش خاک در لرستان، اظهار داشت: در این راستا بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از عرصه‌ها را مطالعه تفصیلی کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: همچنین طرح‌های آبخیزداری در سطح ۸۴۰ هزار هکتار اجرا کرده‌ایم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند اعتبار است، عنوان کرد: در حال حاضر میزان فرسایش خاک در لرستان ۲۵ تن در هر هکتار است و این در حالی است که متوسط کشوری ۱۶ تن در هر هکتار است.

میرزایی، گفت: این ۱۶ تن‌فرسایش خاک در کشور نیز چهارتا پنج برابر نرم جهانی است.

وی گفت: به شکل نقطه‌ای نیز میزان فرسایش خاک در لرستان بالغ بر ۵۰ تن در هر هکتار ثبت شده است.