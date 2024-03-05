بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی البرز

‌به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درگی عنوان کرد: روز جهانی حیات وحش هر سال سوم مارس (۱۳ اسفند سال جاری)، برای افزایش آگاهی و حمایت از حیوانات و گیاهان و به ویژه گونه‌های در در معرض خطر، برگزار می‌شود. شعار روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۴، «ارتباط مردم و سیاره؛ کاوش در نوآوری دیجیتال برای حفاظت از حیات وحش» است.

وی با اشاره به اینکه در اعلامیه صادره از کشورها خواسته شده تا براساس اهمیت گونه‌های مختلف (اعم از گیاهی و جانوری)، اقداماتی را برای افزایش آگاهی عمومی و معرفی این روز انجام دهند، افزود: اهمیت و ارزش‌های بسیار متنوع گونه‌های حیات وحش نظیر ارزش‌های اقتصادی، بوم شناختی، علمی، فرهنگی، زیباشناختی و تهدیدات و فشارهایی که به اشکال مختلف متوجه گونه‌ها و زیستگاه‌های آنها است، جامعه جهانی را بر آن داشته تا ضمن افزایش توجه کشورها به موضوع گونه‌های حیات وحش، از این طریق بتوان گامی در جهت کاهش این تهدیدات و بهبود وضعیت کنونی برداشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی این اداره کل نیز به همین مناسبت و بنا به رسالت خویش که ارتقای فرهنگ زیست محیطی عامه مردم است، به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان است تا فرصتی را جهت شناساندن هر چه بیشتر زیست بوم‌های مختلف، گونه‌های حیات وحش و گیاهی استان را فراهم آورد و بدین ترتیب ارزش محیط زیست، حفاظت و نگهداری از تنوع زیستی را به اقشار مختلف جامعه یادآوری کند.