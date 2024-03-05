۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۹

سرپرست پلیس راه کرمانشاه خبر داد؛

غالب راه‌های کرمانشاه لغزنده است/مراقب مه‌گرفتگی باشید

کرمانشاه- سرپرست پلیس راه استان کرمانشاه از لغزندگی غالب راه‌های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: رانندگان مراقب مه‌گرفتگی در محورهای کوهستانی باشند.

سرهنگ عبدالحسین زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استانکرمانشاه این بارش‌ها بیشتر به صورت باران بوده و در برخی از محورها به‌ویژه گردنه‌ها، بیدسرخ، خسروآباد، مله‌ماس، سرمیل و قلاجه در حدی بارش برف هم شاهد بودیم.

وی افزود:: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در برخی از جاده‌های استان؛ همچون جوانرود به ثلاث باباجانی؛ بیستون به صحنه، کنگاور به اسدآباد، کمربندی غربی و کمربندی شرقی شاهد پدیده مه‌گرفتگی هم هستیم.

سرپرست پلیس‌راه استان کرمانشاه لغزندگی راه‌ها را به‌عنوان پدیده غالب حال حاضر در محورهای استان عنوان و تصریح کرد: در این شرایط از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنید و در صورت انجام حتماً الزامات ایمنی را رعایت کنید.

وی یکی از خطرات لغزندگی راه‌ها را سُرخوردن خودروها دانست و گفت: این موضوع بیشتر به علت سرعت غیرمجاز در پیچ‌ها به وجود می‌آید که کنترل خودرو از دست راننده خارج می‌شود.

زارع خاطرنشان کرد: براثر این لغزندگی‌ها مطمئناً سرعت کاهش می‌یابد، لذا کاربران جاده‌ای باید زمان سفر خود را مدیریت کنند و از انتخاب تخلفات به خصوص تخلفات حادثه‌ساز خودداری کنند.

سرپرست پلیس‌راه استان کرمانشاه رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از عجله و شتاب و رعایت فاصله طولی مناسب با وسایل نقلیه جلو را در قالب سه عامل افزایش ایمنی سفر به کاربران جاده‌ای توصیه کرد.

کد خبر 6046587

