ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان قمی در هوای مه آلود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط جوی و لغزنده بودن معابر و همچنین وجود مه غلیظ، یکی از خطرناکترین شرایط آب و هوایی است که رانندگان با آن مواجه و در واقع آن را تجربه می کنند.

وی افزود: قرار گرفتن در مه غلیظ باعث کاهش دید راننده می شود و توصیه بر این است که حتی الامکان از رانندگی در شرایط مه آلود خودداری شود و اگر هم ضرورت به انجام سفر هست، با حداقل سرعت رانندگی کنند و استفاده از چراغ مه شکن و در صورت نداشتن چراغ مه شکن از چراغ جلو با نور پایین استفاده شود.

رییس پلیس راهور استان قم گفت: در صورت مواجهه با ترافیک در مه غلیظ در صورتی که این امکان وجود دارد وسیله نقلیه را در جای مناسبی پارک کنید و تا زمانی که فاصله ایمن از مسیر مقابل مشاهده نشد حرکت نکنید، در حین حرکت هم از خطوط وسط و کنار معابر برای ادامه مسیر استفاده کنید.

سرهنگ صدفی اضافه کرد: موضوع بعدی اینکه در صورت بخار کردن شیشه جلو دستگاه تهویه خودرو که باد مستقیم به روی شیشه پرتاب می کند تنظیم و استفاده شود، یا شیشه سمت راننده مقداری پایین بیاید تا بخار حاصله ازبین برود و مانع دید نشود و با استفاده از چراغ ها و فلاش، حضور خودتان را به دیگران مخصوصاً عابرین پیاده اعلام کنید.

رییس پلیس راهور استان افزود: رعایت سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی و قرار دادن زمان بیشتر برای سفرهای درون و بیرون شهری و بستن کمربند ایمنی و توجه به هشدارهای پلیس از مهمترین الزامات برای رانندگی در آب و هوای مه آلود است، تردد موتورسواران هم در این شرایط برابر قانون اکیداً ممنوع است.