اهداف طرح سلامت خانواده در ایران/ کاهش هزینه های مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی، صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت خانواده و نظام ارجاع در سالن اجلاس سران، به اهداف طرح سلامت خانواده در کشور اشاره کرد و گفت: هدف اصلی و کلی ما در نظام سلامت، ارتقای پوشش همگانی سلامت، کاهش هزینه‌های مردم برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش دسترسی عموم جامعه به این خدمات است.

وی، مهم‌ترین شرط ارتقای پوشش همگانی سلامت را تعهد دولت‌ها دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی ایران، رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر بهداشت بزرگترین پشتیبان‌های ما برای اجرای برنامه‌ها و حمایت از سلامت هستند.

دبیر علمی همایش با اشاره به جایگاه مناسب کشورمان در بین کشورهای منطقه مدیترانه شرقی در پوشش همگانی سلامت، افزود: قطعاً در وزارت بهداشت به این وضعیت مناسب کشورمان قانع نیستم و هدف ما ارتقای پوشش همگانی سلامت در کشور است.

فرشیدی از ادغام آموزش در نظام بهداشتی و درمانی و همچنین ایجاد و تقویت ساختار شبکه بهداشت در کشورمان به عنوان عوامل مؤثر بر ارتقای پوشش همگانی سلامت یاد کرد و گفت: در ۴۵ سال گذشته شاهد ارتقای شاخص‌های مهم سلامت از جمله کاهش مرگ و میر مادران باردار و نوزادان، افزایش امید به زندگی، دسترسی به آب سالم آشامیدنی و خدمات درمانی در ایران هستیم.

وی به اجرای برنامه ملی سلامت خانواده از ابتدای امسال در کشور اشاره کرد و افزود: در این طرح، عمده ترین اهداف ما، افزایش دسترسی به خدمات حوزه سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم و کاهش نسبت جمعیت به مراقبان سلامت به یک هزار و ۵۰۰ نفر است. این طرح از ۹ ماه پیش در کشور آغاز شده و در حال حاضر در ۱۹۵ شهرستان کشور با پوشش جمعیت ۲۷ میلیون نفر در حال اجرا است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تقدیر از حمایت‌های دولت از حوزه سلامت، بر ضرورت استفاده از تکنولوژی‌های روز با استفاده از ابزارهای الکترونیک، تقویت خودمراقبتی و هوش مصنوعی در ارائه خدمات سلامت تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: پویش ملی سلامت مورد استقبال بیش از ۴۶ میلیون نفر از مردم کشورمان قرار گرفت که در بررسی این طرح، ضرورت تقویت خدمات بهداشتی و مراقبتی در شهرهای بزرگ و کلانشهرها مشخص شد.