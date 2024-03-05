نمایشگاه بین المللی قرآن از اول تا چهاردهم فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیو یکمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم صبح امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه با حضور شبیر فیروزیان سرپرست معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
فیروزیان در ابتدا گفت: نمایشگاه قرآن نشانه اهتمام جمهوری اسلامی به امر قرآن است و سبب میشود مردم با مفاهیم قرآن انس بگیرند و به گفته رهبرانقلاب امر قرآن کاری راهبردی است. نمایشگاه بینالمللی قرآن پدیده متنوعی است که تلفیقی است از محتواهای فاخر و قالبهای هنری جذاب و این اگر باهم، هم افزایی کنند و اخلاص داشته باشند امری جریان ساز شده و در قلوب مردم اثر میکند.
فیروزیان در ادامه با اشاره به زمان و ساعت برگزاری نمایشگاه گفت: نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم رمضان امسال از یک فروردین ۱۴۰۳ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۷ تا ۳۰ دقیقه بامداد با حضور ۴۵ مؤسسه قرآنی و ۲۴ نهاد حاکمیتی و دولتی برگزار میشود. بخش بینالملل نمایشگاه نیز از یکم تا هشتم فروردین ماه فعالیت دارد. در صدد هستیم در نمایشگاه امسال با ابزارهای هنری و فرهنگی و نمایشی مفاهیم قرآنی را برای جامعه عرضه کنیم.
سرپرست معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: برنامههای ملی در امر قرآن مثل مسابقات بینالمللی و کشوری قرآنف برنامه محفل، نمایشگاه قرآن و طرحهایی مثل مسطورا این نوید را به ما میدهد که امر قرآن در کشور رو به رشد است. نمایشگاه قرآن مانند خود قرآن هدی للناس است و ما هم به آن ملتزم هستیم و نمایشگاه پذیرای همه سلیقههای درون جمهوری اسلامی است. از طرفی بی تفاوت به رویدادهای جهان پذیرفتنی نیست و کلیت نمایشگاه قرآن مصداق بارز جهاد تبیین با ابزار هنر است.
وی با اعلام اینکه همزمانی بهار طبیعت با بهار قرآن برای ما امید بخش است، افزود: این همزمانی نوید بخش است که مردم سال قرآنی خوبی داشته باشند. نوروز پدیده خانواده محور و ماه رمضان هم خانواده محور است و نمایشگاه نیز خانواده محور خواهد بود.
فیروزیان با تاکید بر اینکه تاکنون دو جلسه شورای سیاستگذاری برگزار و جلسات متعدد محتوایی برای بخشهای مختلف برگزار شده است، گفت: ما معتقدیم مسأله قرآن باید در دولت به معنای عام اجرا شود.ما قرآن را فقط با مناسبات لفظی نباید بشناسیم بلکه مفاهیم قرآنی باید مورد توجه قرار بگیرد و معاونت قرآن و عترت در این امر راهبردهای خوبی داشته است.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه بینالمللی قرآن ۲۷ بخش خواهد داشت، گفت: یکی دیگر از بخشهای این مراسم افطاریهای ساده است. امسال سفرههای افطار در قسمت فرش شده مصلی پهن خواهد شد و فضای معنوی خوبی ایجاد خواهد شد و بستههای افطاری تهیه شده بین مردم توزیع میگردد.
فیروزیان با اشاره به اینکه یکی از بخشهای محتوایی نهجالبلاغه است، ادامه داد: بخش محتوایی نشستهای خوبی خواهد داشت و مسأله حکمرانی در نهجالبلاغه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی افزود: یکی دیگر از بخشهای ویژه مشاوره قرآنی است. مردم باید مسائل زندگی را با راهبردهای قرآنی حل کنند. قرآن برای حل مشکلات زناشویی و اجتماعی و خانوادگی راه حل دارد و نهادهای پژوهشی نیز نشستهای پژوهشی خوبی را ارائه خواهند داد.
سرپرست معاونت قرآن و عترت با اعلام آمادگی ۱۶۰ ناشر برای حضور گفت: در بخش مکتوب و دیجیتال ۱۶۰ ناشر اعلام آمادگی کردند و از لحاظ کیفی و کمی نیز شاهد درخشش این بخش خواهیم بود.
وی ادامه داد: در خصوص بخش جلسات خانگی قرآن در تهران، خانوادههای که چنین جلساتی داشتند دعوت شدند تا همان جلسه را در نمایشگاه برگزار کنند. در بخش هنرهای دینی امسال برنامههای هنری جذاب تدارک دیده شده است. همچنین مسابقات و رویداد و رونماییهای مختلفی که در بخشهای مختلف تدارک دیده شده است.
فیروزیان در خصوص بخش حجاب و عفاف و پوششهای اسلامی گفت: ۲۰۵ عرضه کننده محصولات پوششی اعلام آمادگی کردند که امسال با عرضه محصولات با کیفیت ارائه خدمات کنند.
یکی از دلایل مقاومت بینظیر مردم غزه و فلسطین در جنگ ناجوانمردانه انس مردم با قرآن است
وی با اشاره به مراسم تجلیل از خادمان قرآن افزود: مراسم تجلیل از خادمان قرآن طبق معمول هر ساله با حضور رئیس جمهور برپا خواهد شد. در این مراسم ۱۰ الی ۱۴ خادم قرآن تجلیل خواهند شد. در خصوص تاریخ آن در حال مکاتبه و هماهنگیهای لازم با نهاد ریاست جمهوری هستیم.
فیروزیان با اشاره به شعار «میخوانمت» گفت: از آنجایی که این شعار سال گذشته مورد اقبال مردم قرار گرفت امسال نیز آن را تکرار کردیم. کلمه قرآن یعنی خواندنی و ما باید دائم آن را خوانده و غافل نشویم.در عین حال که به مضامین قرآنی توجه میکنیم خواندن قرآن مورد توجه است. یکی از دلایل مقاومت بینظیر مردم غزه و فلسطین در جنگ ناجوانمردانه انس مردم با قرآن است. این قدرت نرم قرآنی است که به آنها ایستادگی بخشیده است. ما معتقدیم یک سری از شعارها با تکرار میتواند تثبیت شود.
سرپرست معاونت قرآن و عترت با اعلام اینکه امسال بعد از نمایشگاه جلسات آسیب شناسی خواهیم داشت، اظهار داشت: در بخش بینالملل امسال از ابتدای فروردین تا هشتم فروردین برگزار خواهد و امسال کشورهایی ترکیه، سنگال، چین، روسیه و…در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. ما درصددیم بخش بینالملل را سال به سال تقویت کنیم. امسال در این بخش تنها به مجموعههای حاکمیتی اکتفا نکردیم بلکه از مجموعهها و مؤسسات مردمی دیگر کشورها نیز دعوت شده است.
فیروزیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر برنامههای معاونت برای ایجاد نوآوریهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای استقبال بیشتر مردم گفت: مجموعه شهرداری اقداماتی را برای تبلیغ شهری و محیطی خواهد داشت. همچنین با هماهنگیهایی که با همکاران در صدا و سیما انجام شده است بیش از پنجاه سکوی اطلاع رسانی در تبلیغات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین نرم افزار باد صبا تمهیدات خوبی برای اطلاع رسانی دیده است پخش زنده در نماوا قرآن و شبکه زنده آپارات از دیگر اقداماتی است که در بخش رسانه به آن توجه کردیم. همچنین شبکه قرآن و رادیو قرآن در طول برپایی نمایشگاه قرآن همراه ما خواهند بود.
وی با تاکید بر اینکه امسال بخشهای بازرسی و نظارتی در بخش فروش گستردهتر شده است گفت: به دلیل گزارشهایی که از سال قبل بود بخش بازرسی را تقویت کردیم و امسال به بخشهای دیگر تاکید کردیم و امیدواریم محصولات زیر قیمت بازار ارائه شود.
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