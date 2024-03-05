به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سومین سالگرد بزرگداشت حکیم نظامی پیامی صادر کرد.
مشروح متن اینپیام را در ادامه میخوانید:
«ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
مفهوم گرانسنگ زبان و ادب فارسی همچون ستونهای برفرازنده هویت انسان آرمانی است که پهنه وسیع این قلمرو فرهنگی را از پس فراز و فرودهای بیشمار و تاخت و تازهای خانمانبراندازانه تاریخ بشری، همچنان مقتدر و پایدار نگاه داشته است.
گذار دین مهرپرور اسلام بر این دامنه و پذیرش آن مهمان عالیمقام از سوی مردم خداجو و حقطلب سرزمینهای مادری و گرامیداشت آن طی سدههای متمادی، زمینه و زمانهای را فراهم ساخت تا در بستر آن شاهد درخشش اندیشمندان و خردورزانی باشیم که هر یک به فراخور خویش خشتی از بنای باشکوه تاریخ فرهنگی جهان را بنا نهادهاند. اینان بهراستی نگهبانان فرهنگ، دین، ادب و حکمت این پهنه پاک اهورایی هستند و با افتخار میتوان یکی از میراثداران آن را در قامت بزرگمردی چون حکیم نظامی نظارهگر شد که به همتی والا و عزمی توانا، درفش پر اهتزاز فرهنگ این مرز و بوم را از پس سدههایی چند همچنان برافراشته داشته است.
بهتحقیق جایگاه و نقش حکیم نظامی در حوزه زبان و ادب فارسی و تاریخ ایران کهن اینک در ردای حکیم و ادیبی دانا و خردمند، با زبان و قلمی پیراسته، پالوده و شیرین از لابهلای آثار گرانبهایش در جان و جهانِ مردمان پارسیزبان در گسترهای بزرگ و به اقبال همه دوستداران قند پارسی در سراسر جهان بهنیکی جای گرفته است.
روایت حماسی عاشقانهها و عارفانههای این حکیم پارسیزاد پارسیگو چنان با اندیشه و قلم دیگر شاعران و سرایندگان حوزه زبان فارسی درآمیخته که مکتبی ماندگار و الگووار در قالب نظیرههای پنج گنج وی بنیاد نهاده است.
خداوند منان را شاکریم که بار دیگر و با همت جمع بسیاری از همکاران و همیاران حوزه فرهنگ و ادب و با تلاشهای پیگیرانه استادان، ادیبان، هنرمندان و پژوهشگران در ستاد برگزاری آئین گرامیداشت حکیم نظامی، برای سومین سال متمادی، این توفیق نصیب میشود تا نام پرآوازه این حکیم فرزانه در ابعاد ملی، منطقهای و بینالمللی طنینانداز گردد.
لازم میدانم که از همه برنامهریزان و دستاندرکاران این رویداد بزرگ، سپاسگزاری کنم و از درگاه پروردگار متعال برای یکایک مردم فرهنگمدار، سربلندی و سعادتمندی روزافزون آرزو نمایم. اطمینان دارم که به مدد الهی، دولت مردمی برای معرفی و ارج نهادن به مقام نامدارانی چون حکیم نظامی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.»
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