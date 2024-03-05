به گزارش خبرنگار مهر، جاسم محمدی فارسانی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن ۱۴ اسفندماه و سالروز تأسیس این نهاد در جشن احسان و نیکوکاری بیان کرد: برگزاری جشن نیکوکاری از جمله برنامههای این نهاد در آستانه ورود به سال جدید و در راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی مددجویان است.
وی ضمن تقدیر از مشارکت دستگاههای اجرایی، سازمان، مؤسسات خیریه و مردم نیکوکار استان افزود: امروز مراسم نمادین توزیع ۵ هزار بسته معیشتی، توزیع ۳۸۶ سری جهیزیه، واگذاری ۷۸۲ واحد مسکن و توزیع ۵۹۰ دستگاه لوازم ضروری زندگی برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مراسم تقدیر از خیران و نیکوکارانی که در طول سال ۱۴۰۲ در راستای ارائه خدمات به نیازمندان با این نهاد همکاری داشتهاند نیز برگزار میشود.
محمدی ضمن دعوت از مردم نیکوکار استان جهت شرکت در جشن نیکوکاری ادامه داد: شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و همچنین واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد صندوق قرضالحسنه امداد ولایت از روشهای غیرحضوری کمک به نیازمندان در آستانه نوروز است.
لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان آماده دریافت و توزیع کمکهای نقدی و غیرنقدی در کوتاهترین زمان ممکن هستند.
وی ضمن تقدیر از مشارکت دستگاههای اجرایی، سازمان، مؤسسات خیریه و مردم نیکوکار استان افزود: امروز مراسم نمادین توزیع ۵ هزار بسته معیشتی، توزیع ۳۸۶ سری جهیزیه، واگذاری ۷۸۲ واحد مسکن و توزیع ۵۹۰ دستگاه لوازم ضروری زندگی برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین مراسم تقدیر از خیران و نیکوکارانی که در طول سال ۱۴۰۲ در راستای ارائه خدمات به نیازمندان با این نهاد همکاری داشتهاند نیز برگزار میشود.
محمدی ضمن دعوت از مردم نیکوکار استان جهت شرکت در جشن نیکوکاری ادامه داد: شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و همچنین واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد صندوق قرضالحسنه امداد ولایت از روشهای غیرحضوری کمک به نیازمندان در آستانه نوروز است.
لازم به ذکر است، ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان آماده دریافت و توزیع کمکهای نقدی و غیرنقدی در کوتاهترین زمان ممکن هستند.
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